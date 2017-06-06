06 июня 2017

Власти Австралии назвали инцидент в Мельбурне терактом

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Полиция Австралии расценивает инцидент с захватом заложницы в Мельбурне как теракт. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны.

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:
«Эту террористическую атаку совершил известный преступник, который недавно был условно-досрочно освобожден. Это шокирующее трусливое преступление. Оно подтверждает, что нам нужно постоянно проявлять бдительность, не колебаться и быть непреклонными перед лицом исламского терроризма».

Инцидент произошёл 5 июня. Жители пригорода Мельбурна вызвали полицию, услышав странные звуки в соседнем доме. В коридоре здания стражи порядка обнаружили тело убитого мужчины, а в одной из квартир злоумышленник удерживал заложницу. Завязалась перестрелка, и нападавшего застрелили. Ранены также трое полицейских. Заложница не пострадала.

Злоумышленником оказался 29-летний австралиец сомалийского происхождения по имени Якуб Хайре. У него богатое криминальное прошлое. 8 лет назад его оправдали по делу о планировании атаки на армейские казармы в Сиднее. А в прошлом году его досрочно выпустили из тюрьмы, где он сидел за уголовное преступление.

Ответственность за нынешнее нападение взяла на себя запрещённая группировка «Исламское государство». Хайре также успел позвонить на местный телеканал и сообщить, что действует от имени исламистов.

[Грэм Эштон, глава полиции штата Виктория]:
«Они заявили об ответственности онлайн. Но они это делают всегда, когда что-то происходит, поэтому мы просто констатируем факт. Вчера он также говорил об «Аль-Каиде». Мы считаем, что это он звонил на Седьмой канал. Поэтому мы расцениваем инцидент как теракт».

После инцидента власти Австралии также заявили о необходимости пересмотра системы условно-досрочного освобождения в стране.

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