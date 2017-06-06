На нью-йоркских улицах появятся 60 пианино

После такого импровизированного концерта все пианино разместят на улицах и в городских парках Нью-Йорка. Любой желающий сможет вдоволь поиграть на инструменте, а окружающие – насладиться музыкой.
[участница концерта]:
«Я узнала об этом из социальных сетей; всегда хотела поучаствовать. Думаю, это отличный проект. Музыка и просвещение должны идти рука об руку. Для кого-то они важная часть жизни».
Общественные пианино будут стоять на улицах города две недели. Потом их передадут школам.
[участник концерта]:
«Замечательные художники расписали эти пианино. Но самое главное – они для всех. Сегодня играют даже маленькие дети. Так что у нас появились прекрасные картины, прекрасная музыка, а затем пианино пожертвуют школам Нью-Йорка».
Благотворительные проект Sing for Hope существует уже несколько лет. Его цель – вдохновлять и объединять людей с помощью музыки.