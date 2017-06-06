На нью-йоркских улицах появятся 60 пианино

С прелюдии Баха началась в Нью-Йорке благотворительная акция проекта Sing for Hope. Как профессиональные музыканты, так и любители сыграли произведение великого композитора на 60 красочных пианино. Инструменты расписаны разными художниками.

После такого импровизированного концерта все пианино разместят на улицах и в городских парках Нью-Йорка. Любой желающий сможет вдоволь поиграть на инструменте, а окружающие – насладиться музыкой.

[участница концерта]:

«Я узнала об этом из социальных сетей; всегда хотела поучаствовать. Думаю, это отличный проект. Музыка и просвещение должны идти рука об руку. Для кого-то они важная часть жизни».

Общественные пианино будут стоять на улицах города две недели. Потом их передадут школам.

[участник концерта]:

«Замечательные художники расписали эти пианино. Но самое главное – они для всех. Сегодня играют даже маленькие дети. Так что у нас появились прекрасные картины, прекрасная музыка, а затем пианино пожертвуют школам Нью-Йорка».

Благотворительные проект Sing for Hope существует уже несколько лет. Его цель – вдохновлять и объединять людей с помощью музыки.