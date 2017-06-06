В ООН обсуждают, как защитить мировой океан

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:
«Море принадлежит нам. И для нас станет проверкой то, сможем ли мы договориться между собой, чтобы улучшить состояние морей. Мы не можем себе позволить провалить экзамен».
По словам Гутерреша, главная проблема океанов – это загрязнение, чрезмерный вылов и изменение климата. Он сказал, что пластиковых отходов становится всё больше, а рыбы – всё меньше. В будущем прибрежные районы будут погружаться под воду. Они также будут страдать от более сильных штормов и засух.
Ещё одна проблема – повышение температуры и кислотности воды. Это приводит к исчезновению коралловых рифов и некоторых видов морских обитателей.
[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:
«Если мы не откажемся от территориальных интересов и погони за ресурсами, которые продолжались слишком долго, состояние наших океанов будет всё хуже. Мы должны отложить в сторону краткосрочные национальные выгоды, чтобы предотвратить долгосрочную глобальную катастрофу».
По словам Генерального секретаря, необходимо увеличить площадь морских заказников и сбрасывать в океан меньше отходов. Он также отметил, что ООН готова сотрудничать с правительствами и организациями и финансировать программы по защите океана.
На открытии выступил и президент Зимбабве Роберт Мугабе. Он призвал отменить санкции в отношении его страны, чтобы она могла также содействовать целям устойчивого развития.
[Роберт Мугабе, президент Зимбабве]:
«Влияние изменения климата не избирательное. Поэтому, пожалуйста, отмените ваши санкции».
На Зимбабве наложили ограничения в 2001 году. Власти страны обвинили в нарушении прав человека и коррупции.
Международная Конференция ООН по проблемам океанов продлится до 9 июня.