[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«Море принадлежит нам. И для нас станет проверкой то, сможем ли мы договориться между собой, чтобы улучшить состояние морей. Мы не можем себе позволить провалить экзамен».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал защитить мировой океан. Он выступил на открытии Конференции по проблемам водной системы планеты, которая началась в понедельник в нью-йоркской штаб-квартире организации.

По словам Гутерреша, главная проблема океанов – это загрязнение, чрезмерный вылов и изменение климата. Он сказал, что пластиковых отходов становится всё больше, а рыбы – всё меньше. В будущем прибрежные районы будут погружаться под воду. Они также будут страдать от более сильных штормов и засух.

Ещё одна проблема – повышение температуры и кислотности воды. Это приводит к исчезновению коралловых рифов и некоторых видов морских обитателей.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«Если мы не откажемся от территориальных интересов и погони за ресурсами, которые продолжались слишком долго, состояние наших океанов будет всё хуже. Мы должны отложить в сторону краткосрочные национальные выгоды, чтобы предотвратить долгосрочную глобальную катастрофу».

По словам Генерального секретаря, необходимо увеличить площадь морских заказников и сбрасывать в океан меньше отходов. Он также отметил, что ООН готова сотрудничать с правительствами и организациями и финансировать программы по защите океана.

На открытии выступил и президент Зимбабве Роберт Мугабе. Он призвал отменить санкции в отношении его страны, чтобы она могла также содействовать целям устойчивого развития.

[Роберт Мугабе, президент Зимбабве]:

«Влияние изменения климата не избирательное. Поэтому, пожалуйста, отмените ваши санкции».

На Зимбабве наложили ограничения в 2001 году. Власти страны обвинили в нарушении прав человека и коррупции.

Международная Конференция ООН по проблемам океанов продлится до 9 июня.