Авиакомпании обсудили запрет на провоз электроники в самолётах

Вопрос безопасности стал одной из главных тем Конференции Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Она состоялась на мексиканском курорте Канкуне.

Обсуждения велись вокруг запрета на провозку в салонах самолётов ноутбуков, планшетов и другой крупногабаритной электроники. Мировые авиакомпании призвали США и Великобританию отменить наложенные в марте ограничения. По их словам, это сказывается на доходах перевозчиков.

Вашингтон и Лондон ввели ограничения для рейсов, вылетающих из нескольких мусульманских стран, включая Объединённые Арабские Эмираты, Катар и Турцию. По данным IATA, теперь пассажиров из этих стран стало меньше.

[Александр де Жуньяк, генеральный директор IATA]:

«Мы увидели уменьшение трафика между аэропортами, которые затронул запрет США. То есть, очевидно, трафик пострадал. Мы активно добиваемся отмены запрета».

Американские и британские власти запретили электронику в ручной клади, поскольку, по данным разведки, террористы планируют прятать бомбы в ноутбуках и планшетах. США и Великобритания также могут расширить ограничения и на рейсы из Европы.

Перевозчики этого очень опасаются, поскольку могут потерять до одного миллиарда 400 миллионов долларов прибыли.

Впрочем, приспособиться к новым правилам, по их мнению, они смогут достаточно быстро.

[Пекка Ваурамо, глава Finnair]:

«Конечно, любая дополнительная мера безопасности будет означать больше трудностей, ведь планшеты нельзя будет взять на борт самолёта. Но я уверен, что авиакомпании и аэропорты смогут подстроиться».

Между тем, на Конференции IATA пересмотрела прогноз прибыли в индустрии на текущий год. Показатель повысили с почти 30 миллиардов до 31 миллиарда 400 миллионов долларов.

Этот прогноз открывает новую «золотую эру» доходов авиакомпаний. Она наступает несмотря на новые ограничения, необходимость делать самолёты более экологичными и повышение цен на топливо.