«Музей неудач»: самые провальные изобретения

Зелёный кетчуп Heinz, обезжиренные чипсы Pringles, замороженная лазанья Colgate и переводчик собачьего лая. Догадаться несложно, что все эти изобретения оказались провальными. Их собрали в шведском городе Хельсинборг в «Музее неудач».

Около 60 экспонатов скопил 43-летний психолог Сэмюель Уэст. Многие из них показывают, что крупные компании не раз пытались разнообразить свой ассортимент. Например, на рынок выводили кофейный напиток от Coca-Cola под названием BlaK и кристально-прозрачный лимонад от Pepsi.

А знаменитый американский производитель мотоциклов Harley-Davidson в 90-х годах рискнул запустить линию мужской туалетной воды.

[Сэмюель Уэст, основатель музея]:

«Они выпустили эту воду, но поклонникам она не понравилась. Они сказали, что компания превращается в подобие Диснея. В то время выпускали рождественские украшения, кукол Барби и другую продукцию под логотипом Harley-Davidson, а это удешевляло бренд. Основным поклонникам фирмы это не нравилось».

А вот и очки Google Glass со встроенной камерой.

[Сэмюель Уэст, основатель музея]:

«Проблема была в том, что Google выпустила их слишком рано, это был всё ещё прототип, проявлялось много ошибок и по сути им не было применения. Кроме того, использование Google Glass затрагивало вопросы защиты личного пространства. Например, их запретили в кафе Сан-Франциско».

Уэст говорит, что некоторые американские компании уже забронировали групповые экскурсии в музей. Наверное, в надежде научиться на ошибках прошлого.

[Сэмюель Уэст, основатель музея]:

«Это изобретения известных брендов, которые оказались неудачными. То есть, компании пробовали что-то новое, но потерпели поражение. И это нас должно вдохновлять, ведь когда мы чему-то учимся или пробуем что-то новое, то ошибаться – это нормально».

И подтверждением тому служит вот этот персональный цифровой органайзер от Apple 1993 года выпуска. Популярным он не стал, зато положил начало для создания айфонов и айпэдов.

Выставка открыта до начала сентября. Вход стоит около 11 долларов США.