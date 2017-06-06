Мексиканские бармены сделали рекордное число «джин-тоников»

Согласно подсчётам организаторов, вместе собралось около 300 барменов. Они выстроились в ряд и готовили напиток возрастом в несколько столетий почти синхронно.
Предыдущий рекорд Гиннесса побили, собрав вместе 250 барменов.
«Джин-тоник» традиционно готовят в высоком стакане. Состав его простой, но при этом напиток уже многие годы остаётся очень популярным.
[Фабиан Гусман, организатор мероприятия]:
«Это самый лёгкий коктейль в мире, и один из лучших. В нём есть тоник, джин, лимон, апельсин и, конечно, для его приготовления нужны ситечко, широкий бокал и высокая ложка».
«Джин-тоник» создали британцы в Индии в XVIII столетии. Тоник содержит хинин, поэтому напиток использовали для профилактики малярии. В то время он был очень горьким. Поэтому к нему добавляли джин.
В наши дни хинина в тонике уже меньше, и он не такой горький, поскольку его чаще всего подслащивают.