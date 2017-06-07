В Нью-Йорке открылся «магазинчик за углом», где всё из войлока

Магазинчик за углом, где можно купить всё, от ветчины до туалетной бумаги, – неотъемлемая часть истории Нью-Йорка. Именно таким заведениям посвятила выставку британская художница Люси Спарроу. Свою экспозицию разместила в одном из пустовавших торговых помещений мегаполиса.

Здесь, как и в обычном магазинчике, можно найти колбасу, шоколадки, кетчуп и пиццу. Но все товары сделаны из войлока или других материалов.

[Люси Спарроу, организатор выставки]:

«Мои изделия должны вызывать ностальгию и эмоциональный отклик».

В импровизированном магазинчике даже кассовый аппарат – и тот из войлока. Терпеливо ждут покупателей овощи с забавными мордашками. На прилавках чинно стоят чипсы и сухие завтраки в ярких упаковках, бутылки с горчицей, кетчупом или острым соусом. В холодильнике – банки с лимонадом. А на витрине рядом с сосисками пристроился плутоватый кот. Правда, его задача – отпугивать мышей.

Прежде чем открыть выставку, Люси побывала во многих подобных магазинчиках Нью-Йорка. В настоящее время в городе их более 14 тысяч. На подготовку товаров британка потратила девять месяцев. Всё сделано вручную.

[Люси Спарроу, организатор выставки]:

«Всего 9000 предметов. Всё продаётся. Первые покупатели видят изобилие. Но у меня нет запасных изделий. Чем больше продаж, тем больше пустеют полки».

На каждом товаре – подпись художницы. Изделия стоят от 30 до 75 долларов. Магазин-выставка будет работать в Нью-Йорке до конца июня.