07 июня 2017

Мексиканские производители сахарного тростника боятся за своё будущее

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Мексиканские производители сахарного тростника всё больше беспокоятся. США и Мексика продолжают переговоры о торговле сахаром, которые начались через два месяца после избрания Дональда Трампа.

Если соглашения не достигнут, то Вашингтон может ввести пошлины на импорт мексиканского сахара, а Мехико сделает ответный шаг в отношении американского высокофруктозного кукурузного сиропа.

Договор о торговле сахаром был заключён между соседями в 2014 году. По мнению нового американского президента, соглашение должно стать выгодным для всех.

Тем временем, мексиканские фермеры боятся пошлин, поскольку могут лишиться бизнеса.

[Нарсисо Эрнандес, производитель сахарного тростника]:
«Что происходит с правительством? Они не рассмотрели нашу отрасль ответственно. Они не понимают, что мы живём за счёт того, что собираем с полей. Это один из столпов экономики. Сахарный тростник предоставляет людям работу».

[Самюэль Монтес, производитель сахарного тростника]:
«Это вызовет у людей большое недовольство по всей стране. Это очень беспокоит. Мы хотим, чтобы президент Энрике Пенья Ньето по-настоящему проявил интерес к экономике и к производителям сахарного тростника».

Министр финансов Мексики говорит, что предпринимать меры пока рано, поскольку переговоры продолжаются.

[Ильдефонсо Гуахардо, министр экономики Мексики]:
«Во время переговоров основная цель – достичь соглашения. Если соглашение неблагоприятное для мексиканской сахарной сферы, то мы проанализируем их условия и существующие механизмы. Но пока не время принимать преждевременные решения. Сейчас нужно продвигать конструктивное решение».

Эти переговоры считают подготовкой к переделке НАФТА — соглашения о зоне свободной торговли между США, Канадой и Мексикой. Белый дом настоял на пересмотре договора, поскольку считает его несправедливым для американцев. Обсуждения по этому вопросу должны начаться в августе.

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