В Бразилии возобновили суд над президентом и экс-президентом

В Бразилии возобновились слушания по делу о финансировании избирательной кампании 2014 года. Расследование ведётся в отношении нынешнего президента Мишела Темера и его соратницы и предшественницы Дилмы Русеф.

Их подозревают в том, что в 2014 году они получали деньги на предвыборную агитацию незаконным путём и занимались коррупционной деятельностью. Результатом кампании стало избрание Русеф на должность президента.

Во вторник состоялось предварительное слушание после перерыва, который запросили адвокаты Русеф в апреле. Они сказали, что им нужно время для ознакомления с материалами дела.

Адвокат Темера сказал, что заседание прошло хорошо.

[Густаву Гедеш, адвокат Мишела Темера]:

«Сегодня было предварительное слушание. Уверен, что завтра поступят хорошие новости. Но мы с нетерпением ждём, когда дело закроют».

Если суд подтвердит обвинения, которые выдвигает прокуратура, то Мишел Темер может лишиться поста. А это будет означать, что в Бразилии второй раз за год сменится президент.

Предшественнице Темера, Дилме Русеф объявили импичмент летом прошлого года, также обвинив в коррупционной деятельности. Позже её отстранили окончательно. Её место и занял Темер.

В настоящее время защита Темера добивается, чтобы дело разделили. Она настаивает на том, что в 2014 году их подзащитный не мог знать всех источников, из которых поступают средства на избирательную кампанию Русеф.

Между тем, бразильская полиция за последние несколько дней взяла под стражу двух высокопоставленных чиновников, близких к Темеру. Как предполагается, они также замешаны в коррупционном скандале.

Во вторник арестовали бывшего министра туризма. Его подозревают в том, что на строительство футбольного стадиона для Чемпионата 2014 года средства он получал незаконно.

А 3 июня арестовали бывшего депутата, который был соратником и близким другом Темера. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Предполагается, что экс-депутат пойдёт на сделку с правосудием и будет давать показания. Это может навредить репутации самого Темера. Президент заявляет, что не делал ничего незаконного и все обвинения отрицает.