Нападавший в Париже выкрикивал: «Это — за Сирию!»

[Жерар Коллон, министр внутренних дел Франции]:

«Примерно в 16:20 произошло нападение на полицейского. Трое полицейских находились на дежурстве, патрулировали Нотр-Дам, когда мужчина, вооруженный молотком, подошёл и начал бить одного из них. Его коллеги отреагировали незамедлительно и открыли огонь, чтобы полицейский не пострадал ещё сильнее. Он сейчас в больнице. Нападавший также был ранен».

Нападение в Париже. Во вторник мужчина, вооруженный молотком, атаковал полицейских у Собора Парижской Богоматери. В ответ по нему открыли огонь.

Министр внутренних дел Франции также сообщил, что нападавший выкрикивал «Это — за Сирию». Таким образом, власти не исключают, что это была попытка теракта. Ведётся следствие. Французские СМИ также сообщили, что злоумышленник – француз алжирского происхождения и связан с ИГИЛ.

Американские туристки, оказавшиеся поблизости, рассказали о пережитом.

[Кайя Александер, туристка из США]:

«Мы собирались пойти в Нотр-Дам и вдруг услышали выстрелы. Мы побежали в противоположную сторону. Наш отель тут рядом, поэтому мы направились туда. Но было интересно узнать, что же там произошло». [Анна Леви, туристка из США]:

«Страшно было из-за того, что не знаешь, что происходит. Люди просто бежали. Мы были впереди, и люди бежали в нашу сторону. Нужно было продолжать бежать. И мы не знали, в чём дело. Если это был выстрел, то мы не знали, что за выстрел. Но теперь всё ясно».

Собор Парижской Богоматери – одно из самых посещаемых мест Европы. В момент нападения внутри находилось около 900 туристов. Полицейские оцепили здание и искали среди них возможных сообщников нападавшего.