США призвали реформировать Совет ООН по правам человека

[Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН]:

«Как вы знаете, США очень внимательно рассматривают эту организацию и наше в ней членство. Мы видим области, которые можно значительно усилить, и позже я буду говорить в Женевском институте международных отношений, как сделать Совет ООН по правам человека более эффективным и ответственным».

Соединённые Штаты тщательно взвешивают своё членство в Совете ООН по правам человека. В Белом доме сказали, что орган предвзято относится к Израилю, и его нужно значительно реформировать.

Постоянный представитель США при ООН отметила, что в Совете наблюдается «хронический антиизраильский уклон». Она также упрекнула орган в том, что он ни разу не высказался против нарушений прав человека в Венесуэле.

[Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН]:

«Членство в Совете – это привилегия. Если страна нарушает права человека, она не имеет права быть здесь. Наконец, сложно представить, что Совет никогда не рассматривал принятие резолюции в отношении Венесуэлы, но принял пять предвзятых резолюций в марте в отношении одной страны — Израиля».

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, иорданец по национальности, во вторник призвал Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий. По его словам, это принесёт пользу обеим сторонам.

[Зейд Раад аль-Хусейн, Верховный комиссар ООН по правам человека]:

«Палестинцы, как и все люди, заслуживают свободы. Они заслуживают растить своих детей в безопасных домах на своей земле, и заслуживают собственного государства, без длительной и жестокой оккупации».

Тем временем, США также раскритиковали Совет ООН по правам человека за то, что тот обращает недостаточно внимания и на Иран, который также нарушает права человека.