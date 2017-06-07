Тайванец делает коляски для собак-инвалидов

Собаки-инвалиды в тайваньских приютах для животных получили шанс передвигаться нормально. Энтузиаст Бань Цзе делает для них коляски собственной конструкции. Они в три раза дешевле тех, что продают в магазинах.

Всё началось несколько лет назад, когда подруга Баня отнесла травмированную бездомную собаку в приют. Там выяснилось, что животное не может ходить. В приюте попросили оплатить дорогую инвалидную коляску. Тогда-то Бань и решил сделать её сам.

[Бань Цзе, мастер]:

«Первая собака полностью выздоровела после использования инвалидной коляски. И это придало мне уверенности в себе».

Мужчина решил помочь и другим животным. Первые конструкции были довольно тяжёлыми. Бань старался усовершенствовать их. В итоге появились нынешние модели, сделанные из пластиковых водопроводных труб. Такие коляски обходятся всего в 30 долларов США.

Изобретение оценили и специалисты.

[Лю И Ли, ветеринар]:

«Преимущество этой конструкции – четыре колеса. Если собака внезапно побежит побыстрее, то не упадёт. Кроме того, использован более лёгкий материал – водопроводные трубы. Так что затраты небольшие. Коляска получилась лёгкая и удобная».

Ветеринары также говорят, что коляску можно несколько улучшить. Например, крепить её к шее, а не животу. Также надо защитить кожу животных от трения с деталями конструкции.

Ну а пока Бань Цзе в выходные ездит по различным приютам, чтобы делать инвалидные коляски для нуждающихся. Он также выполняет заказы владельцев домашних питомцев. Деньги берёт только за материалы и проезд. А если заплатить ему не могут, делает коляски бесплатно.