07 июня 2017

Метание топоров – новый хит в Лондоне

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Метание топоров становится в Лондоне всё популярнее. В одном из баров это теперь — любимое развлечение в компаниях друзей и коллег по работе.

Владелец этого кафе загорелся идеей во время путешествия по Канаде. Там в метании топоров обычно соревнуются на открытом воздухе.

В Лондоне особым спросом эта услуга пользуется у компаний, которые хотят организовать для работников мероприятия по тимбилдингу.

[Джулс Уайтхорн, владелец бара]:
«Это необычное занятие во время отдыха, оно требует много сил, дух соперничества просто витает в воздухе. Но оно также позволяет людям объединиться».

Топоры тяжёлые и острые. Метают их только при инструкторе. Допускаются все, кроме беременных и пьяных. Это означает, что весёлую вечеринку устраивают уже после объявления победителя.

[Джулс Уайтхорн, владелец бара]:
«Ощущаешь, что делаешь что-то запретное. Мы делаем метание безопасным, но всё равно чувствуешь, что это как бы нарушение правил».

Перед началом метания все проходят подготовку.

[Лоркан Фахи, сотрудник бара]:
«Сначала они выполняют простые действия. Мы смотрим, могут ли они попасть в цель, неважно, застрянет ли топор, просто долетит ли он. Потом уже легче отточить бросок, чтобы топор застрял».

Чем ближе к центру попадёт и застрянет топор, тем больше присуждается очков.

[посетительница бара]:
«Это фантастика, это весело, хотя сложнее, чем я ожидала. Я думала, что с первого броска топор войдёт в дерево. Однако пришлось немного потренироваться».

[посетительница бара]:
«Сначала много раз не получается, а потом благодаря инструктору топор застревает. Я не могла в это поверить. На самом деле я попала в самый центр».

Подобные бары уже открылись в Манчестере и Бирмингеме.

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