Фонарики для Рамадана в Египте теперь не китайские, а местные

С началом священного для мусульман месяца Рамадан улицы Каира ярко украшают. И в центре обычно всегда висит фонарик.

Многие уже не представляют праздник без этого украшения.

[Худа Абдулла, покупательница]:

«Фонарик – важная составляющая Рамадана. Чтобы почувствовать радость праздника, нужно купить себе и своим детям фонарики».

Разнообразию этих изделий нет границ. Но вкусы египтян постепенно меняются. Раньше спросом пользовались фонарики, импортированные из других стран, например, из Китая.

Но повышение пошлин на ввоз товаров взвинтило цены. Китайские фонарики стали многим не по карману. Теперь продавцы заметили, что покупатели всё чаще отдают предпочтение традиционным фонарикам, сделанным египетскими мастерами.

[Рамадан Мохамед, продавец фонариков]:

«Спрос на китайские фонарики, которые стоят около пяти долларов, очень низкий. Теперь спрос растёт на египетские фонарики».

Владелец фабрики тоже заметил перемену.

[Юсри эль-Шериф, владелец фабрики по производству фонариков]:

«В этом году большинство фонариков сделано в Египте. В прошлом большинство было из Китая».

Мастера делают фонарики вручную. Сначала нужно украсить металлические элементы. Потом приступают к сбору.

[Рашван Абдель Хафез, мастер по производству фонариков]:

«Мы начали использовать фонарики в период Фатимидского халифата (с 909 по 1171 годы), когда кто-то приехал с визитом в Каир, и правитель вышел, чтобы их встретить. С гостями были фонарики, которыми они освещали улицы. Их начали использовать и у нас, видоизменили и они дошли до наших дней в таком виде».

В этом году Рамадан начался 26 мая и завершится 24 июня.