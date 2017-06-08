В Нью-Йорке развивается городское фермерство

Это одна из городских ферм в Нью-Йорке. Здесь вертикальным способом выращивают различные салаты и другую зелень. Такие фермы появились в рамках проекта Square Roots, запущенного в ноябре прошлого года. Его автор – Кимбал Маск, младший брат известного изобретателя и миллиардера.

Цель проекта – позволить жителям мегаполиса покупать натуральные и безопасные продукты у местных фермеров.

[Эрик Грошик, городской фермер]:

«Я называю себя персональным фермером. Эти люди знают меня, знают, как я выращиваю зелень. Они могут прийти на мою ферму в любое время. Они видят, как всё растёт, и доверяют мне».

В проекте участвуют десять молодых предпринимателей. Их отобрали из 500 претендентов. Фермеры заботятся не только о личных доходах, но и в большой степени – о покупателях.

[Набила Лакхани, городской фермер]:

«Мне кажется, если люди будут питаться лучше, им не придётся лечиться, например, от диабета. Я хочу разрешить эту проблему раньше, чем еда навредит человечеству».

Сооснователь проекта Тобайас Пеггс уверен: если в США будут питаться здоровой пищей, эта тенденция завладеет миром.

[Тобайас Пеггс, сооснователь проекта Square Roots]:

«Мы экспортировали рок-н-ролл, джинсы Levis, но также экспортировали ожирение. И если мы решим эту проблему в Америке при помощи таких инициатив, как Square Roots, дадим всем натуральную пищу, и больше людей получат хорошую еду, — то сможем этот опыт также экспортировать».

Городские фермеры поставляют свою продукцию в различные офисы Нью-Йорка. У многих уже есть постоянные клиенты.

[Тиг Захария, инженер]:

«Это вызывает больше доверия. Знаешь, как всё выращивают».

Стартап планирует в ближайшие пять-десять лет развить фермерство и в других городах США. По словам его основателей, когда к 2050 году население планеты вырастет до девяти миллиардов человек, 70% из них будут жить в городах, и всем им понадобиться натуральная пища.