В ООН решительно осудили атаки в Тегеране

Число жертв двух терактов в Тегеране возросло до 13 человек. Более 40 ранены. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Ирана.

Нападения произошли 7 июня. Сначала несколько человек ворвались в здание Парламента и открыли там стрельбу. Чуть позже то же самое произошло в здании мавзолея аятоллы Рухоллы Хомейни, первого высшего руководителя Ирана. В обоих случаях злоумышленники также активировали взрывные устройства, закреплённые на теле.

[житель Тегерана]:

«Когда начался конфликт между нападавшими и охраной, нападавшие начали убегать. При этом двое из них, мужчина и женщина, подорвали себя, потому что убежать не могли». [житель Тегерана]:

«Надеюсь, власти уладят это и восстановят безопасность. Наша нация не боится таких угроз».

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России и других странах группировка «Исламское государство». Она также пообещала устроить в Иране новые теракты.

В ООН решительно осудили атаки и провели минуту молчания.

[Стефан Дюжжарик, представитель Генерального секретаря ООН]:

«Генеральный секретарь выражает свои искренние соболезнования правительству Исламской республики Иран и семьям погибших, а раненым желает скорейшего выздоровления. Генеральный секретарь надеется, что ответственных за это необоснованное насилие быстро привлекут к ответственности».

Тем временем иранские военные обвинили в причастности к терактам власти США и Саудовской Аравии. Никаких фактов, подтверждающих это, предоставлено не было.