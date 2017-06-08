08 июня 2017

В ООН решительно осудили атаки в Тегеране

| 0
Число жертв двух терактов в Тегеране возросло до 13 человек. Более 40 ранены. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Ирана.

Нападения произошли 7 июня. Сначала несколько человек ворвались в здание Парламента и открыли там стрельбу. Чуть позже то же самое произошло в здании мавзолея аятоллы Рухоллы Хомейни, первого высшего руководителя Ирана. В обоих случаях злоумышленники также активировали взрывные устройства, закреплённые на теле.

[житель Тегерана]:
«Когда начался конфликт между нападавшими и охраной, нападавшие начали убегать. При этом двое из них, мужчина и женщина, подорвали себя, потому что убежать не могли».

[житель Тегерана]:
«Надеюсь, власти уладят это и восстановят безопасность. Наша нация не боится таких угроз».

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России и других странах группировка «Исламское государство». Она также пообещала устроить в Иране новые теракты.

В ООН решительно осудили атаки и провели минуту молчания.

[Стефан Дюжжарик, представитель Генерального секретаря ООН]:
«Генеральный секретарь выражает свои искренние соболезнования правительству Исламской республики Иран и семьям погибших, а раненым желает скорейшего выздоровления. Генеральный секретарь надеется, что ответственных за это необоснованное насилие быстро привлекут к ответственности».

Тем временем иранские военные обвинили в причастности к терактам власти США и Саудовской Аравии. Никаких фактов, подтверждающих это, предоставлено не было.

В ООН решительно осудили атаки в ТегеранеЕгиптяне молятся за христиан-коптов, убитых ИГИЛООН призывает защитить гражданских в МосулеИГИЛ выбили из ещё одного района западного МосулаПять арабских стран разорвали дипотношения с КатаромЕврокомиссия увеличит финансирование военного фонда ЕСРоботы сразились на футбольном полеВзрывы в христианских храмах в Египте: 44 погибшихМузыка – против войны: скрипач дал концерт в МосулеИранцы празднуют победу Рухани на выборах

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.