Перед выборами Тереза Мэй напомнила про «брексит»

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Вопрос в том, кого вы наделите широкими полномочиями, чтобы добиться для Великобритании лучшего соглашения. «Брексит» имеет значение, это основа всего».

8 июня в Великобритании проходят выборы в Парламент. Накануне премьер-министр Тереза Мэй ещё раз напомнила о «брексите». Она сказала, что ей нужна поддержка избирателей, чтобы обеспечить плавный выход из Европейского Союза.

О голосовании премьер неожиданно объявила семь недель назад. Её цель – увеличить большинство своей Консервативной партии в законодательном органе перед началом переговоров с Европейским Союзом.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Нам нужно хорошее соглашение о «брексите». Нужно вернуть контроль над деньгами, законами и границами. Нам нужно установить глубокие и особые взаимосвязи с ЕС, расширенный договор о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Но нам также нужно заключить новые торговые соглашения».

Предвыборная кампания была для Мэй не очень успешной. В этот период произошло два теракта, один из которых стал самым смертоносным для страны с 2005 года. Рейтинги Мэй неуклонно снижались. По-прежнему ожидается, что она победит, но вряд ли получит более 100 мест, как прогнозировали ранее.

Лидер главной оппозиционной Лейбористской партии — Джереми Корбин. На улицах Лондона некоторые считают, что он смог укрепить свои позиции.

[Ричард Николс, прохожий]:

«Люди разделились на два лагеря. Если взять, например, в метро женщину лет пятидесяти, то она говорит, что Консерваторы побеждают Корбина. А в моей возрастной группе все, кого я знаю, все друзья на Facebook говорят, что Корбин победит». [Джон Эллис, прохожий]:

«Думаю, у Джереми Корбина есть небольшой шанс, но, по моим прогнозам, Тереза Мэй, возможно, получит большинство в 50 мест. Но кто знает». [Кэтрин Конвей, прохожая]:

«Думаю, Тереза Мэй немного шокирована. Она думала, что, если будет делать упор на конкретных людей, то, в отличии от Корбина, победит. Но мне кажется, кампания Корбина была довольно неплохая».

Если отрыв от Лейбористской партии будет небольшим, это подорвёт авторитет Мэй и внутри её партии, и за столом переговоров с лидерами 27 стран ЕС.