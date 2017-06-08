КНДР запустила несколько противокорабельных ракет

Пхеньян провёл новые испытания оружия массового поражения. В четверг северокорейские военные запустили несколько крылатых противокорабельных ракет.

Это подтвердили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи.

[Но Чэ Чон, представитель ВС Южной Кореи]:

«Северная Корея запустила несколько снарядов. Мы считаем, что это крылатые ракеты ближнего радиуса действия. Запуск произведён с восточного побережья в районе города Вонсан провинции Канвондо. Расстояние полёта – примерно 200 км».

Испытания прошли через неделю после того, как Совет Безопасности ООН расширил санкции против КНДР из-за её намерения развивать ракетно-ядерную программу. При новом президенте Южной Кореи Пхеньян проводит запуски уже в четвёртый раз.

[Но Чэ Чон, представитель ВС Южной Кореи]:

«Видимо, КНДР хочет продемонстрировать возможности ракет различных типов и то, что они могут точно поражать цель. Это её протест против наших совместных морских учений с военными кораблями США».

Все крылатые ракеты упали в Японское море. Власти Японии угрозы национальной безопасности пока не видят.

[Ёсихидэ Суга, пресс-секретарь Кабинета министров]:

«Что касается испытаний противокорабельных ракет, то мы не заметили ни одной, которая упала бы на нашу территорию или в исключительной экономической зоне. Эти пуски не угрожали безопасности нашей страны».

Между тем, МИД Японии считает такие запуски недопустимыми.

Предыдущие испытания Северная Корея провела 29 мая. Тогда она запустила баллистическую ракету типа Scud.