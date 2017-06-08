Отель «ноль звёзд»: кровать на горе под звёздами

Добро пожаловать в отель «ноль звёзд». Появился он на горе в швейцарском городке Гонтен. Создатели — два брата-художника. Но их цель — не заработок. Для них это арт-проект, возможность показать альтернативу дорогим горным курортам Швейцарии.
[Патрик Риклин, сооснователь проекта]:
«Мы художники, мы делаем это не потому, что мы отельеры. Мы хотим избавиться от недвижимости в обществе. Комната без стен и потолка – это настоящая свобода. Не за что платить. И вот с чего начинается вдохновение. Эта инсталляция – как произведение искусства, как будто её дорисовали при помощи «Фотошопа»».
Люкс пользуется популярностью. На бронирование кровати поступило более 1300 запросов со всех уголков мира, включая США, Австралию, Ирак и Африку.
[Френк Риклин, сооснователь проекта]:
«Наша цель – взаимодействие с обществом. Мы помещаем искусство в обычную среду, создаём условия, чтобы люди с ним взаимодействовали. К нам поступают запросы со всего мира».
На случай дождя недалеко есть домик, где можно укрыться. Ну а если погода ясная, то всё, что остаётся делать в этой кровати – это наслаждаться завораживающим видом на горы.
Это не первый подобный отель художников. Ранее они уже устанавливали кровать в ядерном бункере.