Отель «ноль звёзд»: кровать на горе под звёздами

Одна ночь в этом двухместном «люксе» на горе стоит около 300 долларов США. Вам предложат напиток в качестве приветствия, завтрак и услуги дворецкого. Обычно его роль исполняет местный фермер в резиновых сапогах.

Добро пожаловать в отель «ноль звёзд». Появился он на горе в швейцарском городке Гонтен. Создатели — два брата-художника. Но их цель — не заработок. Для них это арт-проект, возможность показать альтернативу дорогим горным курортам Швейцарии.

[Патрик Риклин, сооснователь проекта]:

«Мы художники, мы делаем это не потому, что мы отельеры. Мы хотим избавиться от недвижимости в обществе. Комната без стен и потолка – это настоящая свобода. Не за что платить. И вот с чего начинается вдохновение. Эта инсталляция – как произведение искусства, как будто её дорисовали при помощи «Фотошопа»».

Люкс пользуется популярностью. На бронирование кровати поступило более 1300 запросов со всех уголков мира, включая США, Австралию, Ирак и Африку.

[Френк Риклин, сооснователь проекта]:

«Наша цель – взаимодействие с обществом. Мы помещаем искусство в обычную среду, создаём условия, чтобы люди с ним взаимодействовали. К нам поступают запросы со всего мира».

На случай дождя недалеко есть домик, где можно укрыться. Ну а если погода ясная, то всё, что остаётся делать в этой кровати – это наслаждаться завораживающим видом на горы.

Это не первый подобный отель художников. Ранее они уже устанавливали кровать в ядерном бункере.