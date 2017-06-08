Команда иорданок тренируется, чтобы покорить Эверест

Склоны, покрытые снегом, клубящиеся облака и небо глубокого синего цвета. Это мечта пяти иорданских женщин. И они уверенно идут к цели.

Команда намерена покорить самую высокую гору мира – Эверест. Пока она готовится на склонах соседнего пика Ама-Даблам.

Инструкторы учат основам скалолазания. В пустынной Иордании подъёмы на горы не очень популярны, ведь самый высокий пик там не достигает и двух километров.

Но женщины настроены решительно. Каждая благодаря восхождению хочет продвигать какую-то тему.

Например, Иман аль-Маджали – журналист-фрилансер. Она пытается сделать фитнес среди женщин региона более популярным. Абу Суфе надеется, что женщин, которые носят мусульманские головные уборы, не будут ограничивать в правах или возможностях. А Фара Абу Бакер хочет привлечь внимание к проблемам женщин Палестины.

[Фара, Абу Бакер, жительница Иордании]:

«Одна из наших главных целей – позволить арабским женщинам понять, что мы сами можем выбрать, чем заниматься. И никто во всём мире не может заставить нас сделать иначе».

От солнцезащитного крема до скалолазного оборудования — узнать предстоит о многом. Курс подготовки продлится месяц.

В палатках они тренируются завязывать узлы. А снаружи их закаляет леденящий ветер.

Одна из участниц группы – дизайнер. Она разрабатывает палатки нового типа. Решила, что восхождение поможет ей определить самый подходящий материал.

[Абир Сейкали, жительница Иордании]:

«Я почувствовала, что должна взойти на гору и побыть в сложных условиях, чтобы собрать информацию, а потом спуститься и разработать дизайн».

Она надеется, что новые палатки будут лучше защищать скалолазов. А главное: хочет, чтобы ими пользовались беженцы, особенно в суровых погодных условиях.

В рамках подготовки иорданки планируют совершить ещё две тренировочных экспедиции: в горы Пакистана и Аргентины. Восхождение на Эверест запланировано на апрель 2018 года.