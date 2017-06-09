В чешском Циновце готовятся к добыче лития

В Чехии уже через два года может начаться добыча лития. Здесь обнаружили самые богатые залежи этого металла в Европе. Литий используют в батареях для электромобилей и аккумуляторах.

Металл нашли в Циновце — селе, где горной добычей занимаются с XIV столетия. Оно находится на границе с Германией. Находка поможет ЕС укрепиться в намерении переходить на электромобили и развивать технологии для создания батарей нового поколения.

[Ярослав Зах, геолог из Geomet]:

«Эту руду называют циннвальдит, это главный источник лития в Циновце».

Согласно предварительным исследованиям, объём залежей составляет 1,3 миллиона тонн.

[Яромир Стари, эксперт в Czech Geological Survey]:

«Ресурсы в Циновце составляют 1,2-1,4 миллиона тонн лития. Это около 3% всех запасов лития в мире. Эти залежи ещё до конца не исследованы. Мы можем назвать только приблизительный объём».

Если цифры подтвердятся, то Чехию можно будет поставить в один ряд с такими добытчиками, как Чили, Китай, Аргентина и Австралия, где найдены крупнейшие в мире залежи лития.

Австралийская компания European Metals, которая приобрела права на бурение в районе Циновца в 2012 году, хочет начать добычу уже в 2019.

Есть и другие потенциальные клиенты. Так, в 90 километрах от Циновца компания Daimler начала строительство своего второго завода по производству литиевых батарей.

О строительстве подобного завода в Европе объявила и американская Tesla Motors.

Как ожидается, к 2025 году спрос на литий вырастет в три раза до 535 тысяч тонн по сравнению с тем, который был в 2015. Это обусловлено спросом на экологичный транспорт, а также нехваткой электроэнергии.