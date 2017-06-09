Калифорнийцы ходят на работу с собаками, чтобы снять стресс

[Офир Танз, директор компании GumGum]:

«Мы здесь любим собак. Всем понятно, что работа связана со стрессами, большой напряжённостью. А животные помогают отвлечься. Можно выйти на прогулку или просто погладить собаку, или сделать ещё что-то приятное. Мы хотим создать хорошую рабочую среду».

Домашние животные в офисе. Это кажется невероятным. Но многие калифорнийские технологические компании поощряют сотрудников приводить на работу своих собак. Считается, что присутствие четвероногих друзей повышает производительность труда.

Приводят собак различных пород и размеров. Они могут гулять по коридору, сидеть на диване, лежать под столом или пристроиться на коленях хозяина. Главное – не шуметь и не мешать работе. Иначе больше в офис не пустят.

Главы компаний уже видят пользу от таких правил.

[Трэйси Динунцио, директор компании Tradesy]:

«Наши сотрудники работают дольше, потому что рядом пушистые друзья. И Гарвардская медицинская школа провела исследование, которое доказывает: общение с собаками помогает понизить кровяное давление и частоту сокращений сердца».

Сотрудники стартапов, как правило, работают допоздна. Директора таких компаний считают, что собаки не должны из-за этого страдать. Так что от совместного пребывания в офисе выигрывают и питомцы, и их владельцы.

Конечно, есть те, кто собак боится или страдает от аллергии на шерсть. О таких людях тоже позаботились.

[Трэйси Динунцио, директор компании Tradesy]:

«Некоторые сотрудники боятся собак, есть аллергики, поэтому могут возникать сложности. Но у нас есть пространство в офисе, куда собак не пускают. Кроме того, мы знаем, где они находятся, и всегда можем обойти это место».

Владельцы калифорнийских компаний уверены: практика пускать собак в офисы в будущем станет ещё популярнее.