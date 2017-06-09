Экзитполы: Тереза Мэй утратила абсолютное большинство

Экзитполы показывают, что Консервативная партия во главе с премьер-министром Терезой Мэй на внеочередных выборах в парламент потеряла абсолютное большинство. Вместо того чтобы заручиться ещё большей поддержкой избирателей, она, как предполагается, утратила места в 650-местной палате общин. Теперь у неё приблизительно 318 мест.

Главная оппозиционная партия лейбористов во главе с Джереми Корбином, наоборот, позиции улучшила.

Тереза Мэй была инициатором досрочных выборов. Она ожидала, что получит от общества мандат для проведения переговоров о «брексите». Но теперь стране грозит так называемый «подвешенный парламент». Скорее всего партии начнут переговоры о создании коалиции.

Лейбористы говорят: Мэй не составила чёткого плана выхода из ЕС.

[Джон Макдоннелл, один из лидеров левого крыла лейбористов]:

«Тереза Мэй семь раз говорила, что не будет объявлять досрочных выборов, а потом взяла и объявила их, хотя это было необязательно. Она говорила, что голосование будет за «брексит», но мы не увидели от неё детального плана, каким будут наши будущие взаимоотношения с Европой».

Для абсолютного большинства Консервативной партии нужно получить хотя бы 326 мест. Но этого, скорее всего, не произойдёт. В истории бывали прецеденты, когда формировали так называемое правительство меньшинства. Но в этом случае для принятия законов ему требовалась поддержка других партий в палате общин.

Впрочем, история также показывает, что правительства меньшинства существовали недолго.

13 июня парламент первый раз соберётся в новом составе. До этого срока Тереза Мэй должна либо договориться о коалиции, либо подать в отставку.

Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал Терезу Мэй уйти с поста. Он сказал, что хочет сформировать правительство, которое представляло бы всех граждан страны.