Экзитполы: Тереза Мэй утратила абсолютное большинство

Главная оппозиционная партия лейбористов во главе с Джереми Корбином, наоборот, позиции улучшила.
Тереза Мэй была инициатором досрочных выборов. Она ожидала, что получит от общества мандат для проведения переговоров о «брексите». Но теперь стране грозит так называемый «подвешенный парламент». Скорее всего партии начнут переговоры о создании коалиции.
Лейбористы говорят: Мэй не составила чёткого плана выхода из ЕС.
[Джон Макдоннелл, один из лидеров левого крыла лейбористов]:
«Тереза Мэй семь раз говорила, что не будет объявлять досрочных выборов, а потом взяла и объявила их, хотя это было необязательно. Она говорила, что голосование будет за «брексит», но мы не увидели от неё детального плана, каким будут наши будущие взаимоотношения с Европой».
Для абсолютного большинства Консервативной партии нужно получить хотя бы 326 мест. Но этого, скорее всего, не произойдёт. В истории бывали прецеденты, когда формировали так называемое правительство меньшинства. Но в этом случае для принятия законов ему требовалась поддержка других партий в палате общин.
Впрочем, история также показывает, что правительства меньшинства существовали недолго.
13 июня парламент первый раз соберётся в новом составе. До этого срока Тереза Мэй должна либо договориться о коалиции, либо подать в отставку.
Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал Терезу Мэй уйти с поста. Он сказал, что хочет сформировать правительство, которое представляло бы всех граждан страны.