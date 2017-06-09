Пожары в ЮАР: 4 погибших, 10 тысяч эвакуированных

Более 10 тысяч человек были эвакуированы из южноафриканского курортного города Найсна из-за природных пожаров. Четыре человека погибли, включая ребенка.

Город находится в пригороде Кейптауна, столицы ЮАР, и известен среди туристов своими устрицами и живописными пейзажами. Пламя охватило жилые дома. Закрыта прибрежная автотрасса. Тушить пожар, в том числе с воздуха, мешают сильные ветры. В то же время в четверг дождь немного облегчил положение.

Пожары начались из-за бури, которая обрушилась на Кейптаун во вторник. Она была сильнейшей для региона за последние 30 лет. Обычно здесь засуха.

Из-за ливней в некоторых районах также начались наводнения. В самой столице затопило трущобы. Многие ветхие самодельные дома просто смыло. Наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. В общей сложности из-за непогоды в ЮАР погибло девять человек.