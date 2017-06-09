09 июня 2017

Пожары в ЮАР: 4 погибших, 10 тысяч эвакуированных

| 0
Более 10 тысяч человек были эвакуированы из южноафриканского курортного города Найсна из-за природных пожаров. Четыре человека погибли, включая ребенка.

Город находится в пригороде Кейптауна, столицы ЮАР, и известен среди туристов своими устрицами и живописными пейзажами. Пламя охватило жилые дома. Закрыта прибрежная автотрасса. Тушить пожар, в том числе с воздуха, мешают сильные ветры. В то же время в четверг дождь немного облегчил положение.

Пожары начались из-за бури, которая обрушилась на Кейптаун во вторник. Она была сильнейшей для региона за последние 30 лет. Обычно здесь засуха.

Из-за ливней в некоторых районах также начались наводнения. В самой столице затопило трущобы. Многие ветхие самодельные дома просто смыло. Наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. В общей сложности из-за непогоды в ЮАР погибло девять человек.

Пожары в ЮАР: 4 погибших, 10 тысяч эвакуированныхЖертвами землетрясения в Мьянме стали два человекаВ Колумбии хоронят жертв страшного оползняЮжноафриканских детей учат каратэ и самодисциплинеВ Австралии затопило целые городаСелевой поток в Колумбии: более 250 погибшихВедётся следствие: в Японии под лавиной погибли школьникиВ ЮАР морское ушко выращивают на фермахНаводнения в Перу: в Лиме выстроились длинные очереди за водойАвстралийцы оценивают ущерб после циклона «Дебби»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.