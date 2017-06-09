Человекоподобный робот София говорит, что «недостаточно умна»

[София, гуманоид]:

«Надеюсь, вы сможете понять, что я робот, по проводам, выходящим из моего тела. Но, возможно, у нас у всех когда-нибудь будут такие же провода. Я хочу, чтобы люди воспринимали меня как робота. Я не хочу обманывать людей, чтобы те думали, что я человек. Я просто хочу общаться с людьми».

В Женеве на саммите, посвященном искусственному интеллекту, представили вот эту девушку-робота Софию. Тонкий нос, высокие скулы и выразительные глаза: её внешность отдаленно напоминает Одри Хепбёрн. София может изобразить 60 выражений лица и даже вести беседу.

София уже успела выступить на концерте, попозировать в качестве модели для журнала и встретилась с ведущими бизнесменами. Но она говорит, что пока «недостаточно умна».

[София, гуманоид]:

«Я не такая умная, поэтому давайте приложим все усилия, чтобы создать машины, которые действительно умны и действительно могут проявлять заботу».

София — детище Дэвида Хэнсона, создателя роботов, которые очень похожи на человека. Его цель — делать машины, которые будут не только умнее людей, но и смогут учиться творчеству и состраданию.

[Дэвид Хэнсон, создатель Софии]:

«Мы хотим, чтобы машины обладали таким же познанием и эмоциями, эмоциональным интеллектом и эмпатией, как человек. Мы считаем, что машины должны заботиться о людях».

В то же время многие обеспокоены неконтролируемым развитием искусственного интеллекта. В Amnesty International заявили, что эксперты, работающие над такими технологиями, должны обеспечить безопасность и уважать права человека.

[Салил Шетти, генеральный секретарь Amnesty International]:

«Мы глубоко обеспокоены. Это похоже на поезд, который с огромной скоростью мчится по темному туннелю вниз. И водитель не заснул, его вообще нет. Вот в какой мы ситуации».

Искусственный интеллект развивается стремительными темпами. В то же время многие считают, что сострадание и доброту нужно культивировать прежде всего в людях.