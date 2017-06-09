09 июня 2017

В Белграде появился огромный музыкальный фонтан

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В столице Сербии – новая достопримечательность. В Белграде появился музыкальный фонтан – самый большой в юго-восточной Европе.

Под итальянскую оперу или классические хиты Майкла Джексона в воздух синхронно поднимаются 350 струй воды. Всё это сопровождается красочной подсветкой.

[жительница Белграда]:
«Когда я его увидела – потеряла дар речи. Фантастические цвета! Меня очень впечатлило».

[житель Белграда]:
«По-моему, нужно немного убавить звук. Но в целом, он вполне симпатичный».

Впрочем, новый фонтан вызвал бурные дискуссии в соцсетях. Проект обошёлся городским властям в два миллиона долларов. Многие жители Белграда считают, что эти средства лучше было потратить на ремонт столичных дорог и унылых фасадов, или же оборудовать кондиционерами городские больницы.

Некоторые раскритиковали и сам внешний вид фонтана, а также место, где его решили поставить. Он обосновался на перекрёстке дорог.

[житель Белграда]:
«Меня фонтан не впечатлил. Я много раз был в Китае – в Шанхае и Пекине, и он напоминает фонтаны, которые есть там. Здесь он не вписывается. Хотелось бы чего-то более оригинального. А этот выглядит немного дешево».

[житель Белграда]:
«По-моему, он слишком гламурный. Может быть, это из-за того, что сам этот район ещё не отремонтирован. Поэтому выглядит немного безвкусно. Я не настаиваю. Просто моё мнение».

Мэрия проект оправдывает, утверждая, что новая достопримечательность привлечёт в город туристов.

Кстати, фонтан оборудован системой подогрева, что позволит ему работать и зимой при температуре до минус 20 градусов по Цельсию.

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