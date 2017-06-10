Учёные анализируют данные, собранные на комете аппаратом «Розетта»

Миссия Европейского космического агентства по посадке аппарата «Розетта» на комету завершилась в сентябре прошлого года. Но для экспертов в Институте Макса Планка в Баварии работа продолжается. Им необходимо проанализировать гигабайты информации, полученные с аппарата.

Здесь собрались специалисты нескольких направлений. Одно из них касается инструмента OSIRIS, который был на «Розетте». Это оптическая стереоскопическая и инфракрасная удалённая система построения изображений. Она делала снимки кометы Чурюмова-Герасименко при помощи двух камер и отправляла их на Землю.

«Розетта» летела к комете 12 лет. 30 сентября прошлого года произошла жёсткая посадка на покрытую льдом поверхность небесного тела.

Данные анализируют не только европейские специалисты, но и представители НАСА. Они говорят, что снимки показали активные процессы на поверхности кометы.

[Карстен Гаттлер, сотрудник миссии]:

«Самое интересное открытие было сделано, когда собралась наша команда OSIRIS, и сотрудник показывал изображения одно за другим. Он сказал, что на одном снимке кратер есть, а на другом — исчез. А потом ещё один кратер появился. То есть нам нужно было очень внимательно изучать снимки, тщательно всё рассматривать».

Выбросы пепла и газа приводят к тому, что по поверхности кометы перемещаются большие камни. Некоторые — по 15 метров в диаметре.

Один из исследователей рассказывает о последнем снимке аппарата, который тот сделал на высоте нескольких десятков метров над кометой.

[Холгер Сиеркс, сотрудник миссии]:

«Это последний снимок «Розетты», сделанный системой OSIRIS. Он передаёт реальные размеры, метр на метр. Это поверхность небесного тела. Всё это так и выглядит, кажется, что можно взять что-то с поверхности. Можно представить, что стоишь на комете».

Учёные говорят, что данные помогут лучше изучить не только кометы, но и всю нашу Солнечную систему.