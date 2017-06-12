Испания назвала планируемый референдум в Каталонии незаконным

Каталонские граждане должны будут ответить на один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимой страной с республиканской формой правления?»
И этот вопрос, скорее всего, ещё больше ухудшит отношения между Мадридом и Барселоной, после многих лет судебных тяжб и политических склок.
Президент Каталонии говорит, что проблему можно решить только двумя способами: референдумом или… референдумом.
[Карлес Пучдемон, президент Каталонии]:
«Мы до последнего будем стараться добиться соглашения, мы будем добиваться, чтобы государство позволило провести референдум. Но если законные способы себя исчерпают, если положительного ответа не последует, мы готовы сделать этот последний шаг к независимости Каталонии».
Власти Испании назвали планируемый референдум незаконным. Обещают заблокировать любые попытки его провести.
[Иниго Мендес, спикер правительства Испании]:
«Будьте уверены, что на любое действие, которое последует после заявлений, правительство отреагирует так же, как на какую-либо другую попытку нарушить наши законы».
Согласно Конституции Испании Мадрид может запретить региональному правительству проводить голосование. Ранее попытки референдума блокировали в Конституционном суде.
Каталония – густонаселённый и процветающий регион Испании, на который приходится пятая часть всего объёма производства в стране. Независимые настроения среди населения усилились с началом финансового кризиса 2008 года.
В 2014 сторонники отделения провели символическое голосование. Более 80% посетивших избирательные участки поддержали независимость. Правда, из более шести миллионов избирателей в общей сложности проголосовало чуть более двух миллионов.
Последние несколько лет экономика Испании восстанавливается, поэтому призывы к отделению звучат не так громко. Теперь непонятно, поддержит ли большинство каталонцев независимость, но они настаивают, чтобы им предоставили право провести референдум.