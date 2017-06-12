Испания назвала планируемый референдум в Каталонии незаконным

Глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что в автономном сообществе 1 октября этого года состоится референдум о независимости. По его словам, решение принято в одностороннем порядке, поскольку с центральными властями в Мадриде договориться не удалось.

Каталонские граждане должны будут ответить на один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимой страной с республиканской формой правления?»

И этот вопрос, скорее всего, ещё больше ухудшит отношения между Мадридом и Барселоной, после многих лет судебных тяжб и политических склок.

Президент Каталонии говорит, что проблему можно решить только двумя способами: референдумом или… референдумом.

[Карлес Пучдемон, президент Каталонии]:

«Мы до последнего будем стараться добиться соглашения, мы будем добиваться, чтобы государство позволило провести референдум. Но если законные способы себя исчерпают, если положительного ответа не последует, мы готовы сделать этот последний шаг к независимости Каталонии».

Власти Испании назвали планируемый референдум незаконным. Обещают заблокировать любые попытки его провести.

[Иниго Мендес, спикер правительства Испании]:

«Будьте уверены, что на любое действие, которое последует после заявлений, правительство отреагирует так же, как на какую-либо другую попытку нарушить наши законы».

Согласно Конституции Испании Мадрид может запретить региональному правительству проводить голосование. Ранее попытки референдума блокировали в Конституционном суде.

Каталония – густонаселённый и процветающий регион Испании, на который приходится пятая часть всего объёма производства в стране. Независимые настроения среди населения усилились с началом финансового кризиса 2008 года.

В 2014 сторонники отделения провели символическое голосование. Более 80% посетивших избирательные участки поддержали независимость. Правда, из более шести миллионов избирателей в общей сложности проголосовало чуть более двух миллионов.

Последние несколько лет экономика Испании восстанавливается, поэтому призывы к отделению звучат не так громко. Теперь непонятно, поддержит ли большинство каталонцев независимость, но они настаивают, чтобы им предоставили право провести референдум.