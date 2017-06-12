Пуэрториканцы проголосовали за вхождение в состав США

В Пуэрто-Рико в воскресенье прошёл референдум по вопросу политического статуса государства. Избирателям предложили выбрать один из трёх вариантов: войти в состав США, получить статус свободно ассоциированной территории или же сохранить текущий статус «неинкорпорированной организованной территории», которая находится под управлением США.

Большинство избирателей высказалось за присоединение к США в качестве 51-го штата.

[жительница Пуэрто-Рико]:

«Я за статус в качестве штата. Я хочу этого для будущего моей страны, для моих внуков и детей, чтобы в Пуэрто-Рико у всех были равные права». [житель Пуэрто-Рико]:

«Этот процесс займёт несколько лет, но мы должны заявить, что не хотим больше статуса колонии. Мы хотим сохранить отношения с Соединёнными Штатами, но не в качестве колонии». [жительница Пуэрто-Рико]:

«Думаю, это самое лучшее для Пуэрто-Рико. Многие студенты уезжают отсюда, закончив учёбу. Здесь у них нет никаких перспектив».

Между тем, в референдуме участвовали лишь 23% населения.

[житель Пуэрто-Рико]:

«Сегодня я не стал голосовать. Я всегда ходил на выборы, которые считал законными. Но эти такими не считаю, потому что Конгресс США не собирается утверждать этот референдум».

Войдёт ли теперь Пуэрто-Рико в состав Соединённых Штатов, будет решать Конгресс США. Есть опасения, что республиканцы не одобрят законопроект из опасений, что пуэрториканцы станут поддерживать на выборах Демократическую партию.

Пуэрто-Рико – государство, контролируемое Вашингтоном, но обладающее системой самоуправления. Все пуэрториканцы получают гражданство США, но не могут участвовать в выборах президента Соединённых Штатов.

Среди проблем острова — внешний долг в размере 70 миллиардов долларов, бедность на уровне 45%, слаборазвитые системы образования, здравоохранения и пенсионная система. Пуэрториканцы полагают, что, войдя в состав США, будут получать помощь из федеральных фондов этой страны.