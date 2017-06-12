12 июня 2017

Самолёт авиалиний КНР приземлился с огромной дырой в двигателе

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Пассажирский Airbus A330 китайских авиалиний China Eastern Airlines в понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Сиднея. Лайнер получил огромную пробоину в двигателе.

Самолёт летел из Сиднея в Шанхай, в воздухе провёл около часа.

Сначала пассажиры почувствовали запах гари, после чего раздался шум.

Экстренная посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Некоторые даже не успели понять, что произошло.

[пассажирка]:
«Я услышала звук – не знаю, что это было, но экипаж вышел и попросил нас пристегнуться. Они пытались нас успокоить, но мы очень паниковали, потому что понятия не имели, что происходит».

[пассажирка]:
«Наш друг почувствовал запах гари. Мы особо не обратили внимания, но вдруг услышали громкий звук… Но все вели себя так, как будто всё было нормально. А нам было любопытно».

[пассажирка]:
«Это немного шокировало. Я сначала не понимала, что происходит, а потом поняла, что у нас дыра в двигателе. Было страшновато, но в итоге мы оказались в безопасности».

[пассажир]:
«Левый двигатель вдруг издал смешной звук, как будто в нём что-то отвалилось, но всё было хорошо. Персонал повёл себя замечательно, они действительно заботились о нас».

Каким образом двигатель получил пробоину, пока не сообщается. Инцидент расследуют.

Пассажиров обещают отправить в Шанхай ближайшим рейсом.

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