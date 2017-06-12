Партия Макрона может получить большинство мест в парламенте

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» победила в первом туре парламентских выборов. Она получила более 30% голосов. На втором месте – республиканцы. У них чуть более 20%. Далее следует «Национальный фронт» Марин Ле Пен с 14-ю процентами.

Результаты показывают, что партия Макрона может получить до 75% мест в Национальном собрании Франции.

[Катерин Барбарью, и. о. главы «Вперёд, Республика!»]:«От имени «Вперёд, Республика!» я хочу поблагодарить всех французов, которые проголосовали в первом туре парламентских выборов, и особенно тех, которые отдали голоса за наше движение. Их выбор ясно показывает: они хотят и дальше идти курсом, который взял Эммануэль Макрон после того, как его избрали президентом Республики».

При этом явка составила менее половины избирателей. Лидер «Национального фронта» сказала, что необходимо реформировать избирательную систему Франции.

[Марин Ле Пен, лидер «Национального фронта»]:

«Явка на выборах была очень низкой, это беспокоит. Эти выборы в парламент вслед за выборами президента не вызвали энтузиазма у французов, которых, похоже, всё меньше людей интересует политика. Это катастрофическое положение ставит под вопрос нашу избирательную систему».

Эммануэль Макрон – самый молодой глава Франции со времён Наполеона. Если во втором туре поддержка его партии сохранится на том же уровне, он получит мандат на выполнение всех своих обещаний. В своей предвыборной кампании Макрон говорил, что проведёт чистку среди политиков и облегчит условия для бизнеса.

При этом и социалистическая, и консервативная партии призывают избирателей не наделять одного человека слишком большой властью.

На улицах Парижа люди, в основном, поддерживают победу партии Макрона.

[прохожая]:

«Что меня поразило – это явка избирателей, более чем каждый второй не проголосовал. Думаю, большинство французов, которые проголосовали, думали, что дают Макрону шанс не вступать в коалицию с другими партиями». [прохожий]:

«Сейчас, когда президент избран, мы должны помочь ему двигаться вперёд. То есть, если французские граждане его выбрали, мы должны следовать его политике. Если в парламенте опять начнётся борьба, это будет конец. Демократия дала нам хорошего президента. Теперь нам нужно следовать за ним».

Второй тур выборов в парламент состоится 18 июня.