Во франкфуртском небоскрёбе прошёл вертикальный забег

Вертикальный забег по ступенькам небоскрёба Мессетурм во Франкфурте-на-Майне вновь привлёк десятки лучших спортсменов. Атлеты стартуют с разницей в 30 секунд и бросаются на штурм лестницы.

Дистанция – более 220 метров по вертикали. Впереди – 1202 ступеньки. Это самая высокая лестница в Европе, где проходят такие забеги.

Победителем среди мужчин стал польский спортсмен Пётр Лободзинский. Этот титул доставался ему и в 2014-м. В этот раз он обошёл победителя прошлого года немца Кристиана Ридла.

Сам Лободзинский не очень доволен результатом.

[Пётр Лободзинский, победитель забега]:

«Я немного разочарован. Я первый и вроде должен быть счастлив, но я надеялся пробежать быстрее».

Кристиан Ридл пришёл вторым. В прошлом году он прошёл эту же дистанцию за 6 минут 25 секунд. В этот раз забег дался тяжелее.

[Кристиан Ридл, участник соревнования]:

«Я прошёл до конца. Думаю, при каждом вертикальном забеге есть одна и та же трудность: падаешь и проигрываешь или бежишь слишком медленно и отстаёшь. Нужно очень много сил, чтобы преодолеть дистанцию. Но этим и притягивает спорт».

Забег во Франкфурте – часть европейского чемпионата Towerrunning, победители которого смогут участвовать в других международных соревнованиях.