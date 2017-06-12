Тереза Мэй провела вялые перестановки в Кабинете министров

Ожидалось, что Мэй после провала проведёт масштабные перестановки в правительстве. Однако большинство министров сохранили свои портфели. Среди них секретарь казначейства, министры образования, здравоохранения и глава МИД.
На должность министра кабинета вместо Бена Гаммера премьер выдвинула своего друга и соратника Дэмиана Грина. С ним она знакома около 40 лет. Грин, по сути, станет вторым человеком в правительстве после Мэй.
На посту сменились министры труда и юстиции. Также в отставку подали Ник Тимоти и Фиона Хилл, которые отвечали за предвыборную кампанию премьера.
Аналитики говорят, что вялые перестановки показывают политическую слабость премьера. Однако глава Кабинета отметила, что правительство сильное и готово к работе.
[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:
«В этот ответственный для страны момент нам нужны стабильность и определённость, которые обеспечит правительство. И это то, что мы сегодня делаем: мы собрали Кабинет, который отражает талант и опыт Консервативной партии».
Партия Терезы Мэй получила 318 из 650 мест в парламенте, потеряв 12 кресел. Теперь премьер намерена заключить соглашение с Демократической юнионистской партией, которая действует в Северной Ирландии. ДЮП получила 10 мест. Она может обеспечить консерваторам абсолютное большинство.
ДЮП придерживается евроскептицизма, выступает против однополых браков и абортов.
Пока непонятно, как будут сотрудничать две политические силы. Это может быть официальная коалиция. Также консерваторы могут просто договориться о поддержке со стороны ДЮП в принятии законов.
Мэй объявила о досрочных выборах в попытке укрепить свои позиции в парламенте, чтобы сделать «брексит» более плавным. Однако результат для премьера оказался противоположным.