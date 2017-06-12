Тереза Мэй провела вялые перестановки в Кабинете министров

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сформировала новый Кабинет министров после внеочередных выборов. Результат голосования оказался для правящей Консервативной партии удручающим. Она осталась самой крупной в нижней палате, но потеряла абсолютное большинство, необходимое для утверждения законов.

Ожидалось, что Мэй после провала проведёт масштабные перестановки в правительстве. Однако большинство министров сохранили свои портфели. Среди них секретарь казначейства, министры образования, здравоохранения и глава МИД.

На должность министра кабинета вместо Бена Гаммера премьер выдвинула своего друга и соратника Дэмиана Грина. С ним она знакома около 40 лет. Грин, по сути, станет вторым человеком в правительстве после Мэй.

На посту сменились министры труда и юстиции. Также в отставку подали Ник Тимоти и Фиона Хилл, которые отвечали за предвыборную кампанию премьера.

Аналитики говорят, что вялые перестановки показывают политическую слабость премьера. Однако глава Кабинета отметила, что правительство сильное и готово к работе.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«В этот ответственный для страны момент нам нужны стабильность и определённость, которые обеспечит правительство. И это то, что мы сегодня делаем: мы собрали Кабинет, который отражает талант и опыт Консервативной партии».

Партия Терезы Мэй получила 318 из 650 мест в парламенте, потеряв 12 кресел. Теперь премьер намерена заключить соглашение с Демократической юнионистской партией, которая действует в Северной Ирландии. ДЮП получила 10 мест. Она может обеспечить консерваторам абсолютное большинство.

ДЮП придерживается евроскептицизма, выступает против однополых браков и абортов.

Пока непонятно, как будут сотрудничать две политические силы. Это может быть официальная коалиция. Также консерваторы могут просто договориться о поддержке со стороны ДЮП в принятии законов.

Мэй объявила о досрочных выборах в попытке укрепить свои позиции в парламенте, чтобы сделать «брексит» более плавным. Однако результат для премьера оказался противоположным.