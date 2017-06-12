Обед на подвешенной платформе: чудесный вид и блюда от известных шеф-поваров

Пообедать в Брюсселе можно не только в традиционном ресторане. Здесь хорошую кухню предлагают и среди облаков. Обеды на висячих платформах уже стали традиционными.

Концепция появилась 11 лет назад. Теперь она популярна в 60 странах мира.

В этом году платформы установлены в Брюсселе в Парке пятидесятилетия.

Как только все расселись по местам, платформу поднимают на 40 метров над землёй при помощи крана.

Все гости, а их за столом помещается 22, пристёгнуты к стульям. Еду для них готовят известные шеф-повара.

Сегодня это – Барт де Потер. Он владеет рестораном со звёздами Мишлен в городе Антверпен. Говорит, готовить так близко к гостям непривычно.

[Барт де Потер, шеф-повар, обладатель 2 звёзд Мишлен]:

«Мы в воздухе, все должны оставаться на платформе, вниз никто упасть не хочет… Кухня небольшая, и ощущения необычные. Также немалую роль играет погода. Но самая большая разница – в том, что мы все сидим близко и общаемся очень тесно».

Де Потер приготовил обед из пяти блюд. Среди них говядина с горохом, спаржа с черемшой и луковой подливкой, а также листья салата с гречкой и чесноком. Все блюда сопровождались первосортными винами и шампанским.

[участник обеда]:

«Самое интересное – быть на высоте. Тут немного ветрено, но в целом хорошо. Здесь предлагают вкусную еду, и компания отличная. Концепция интересна со многих сторон. Здесь можно с высоты посмотреть на Брюссель, стать ближе к людям, а ещё обычно не видишь самого процесса приготовления пищи». [участница обеда]:

«Вид на Брюссель был потрясающим. Наши друзья все в отличном настроении. Волшебно».

Каждый гость заплатил за обед 320 евро. Подобные мероприятия будут проходит в Брюсселе до 18 июня.