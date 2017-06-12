«Исследователи» в масках проникают в колониальные здания, чтобы сохранить историю Гонконга

Трое энтузиастов в масках осматривают местность с самого высокого пика Гонконга. Они прибыли сюда ради заброшенных армейских бараков британских колониальных времён. Возможно, их также использовали и во время Второй мировой.

Спустя 20 лет после того, как Великобритания передала свою колонию под управление Китая, эти молодые люди решили задокументировать и сохранить исторические строения Гонконга.

Некоторые подобные здания снесли, чтобы освободить землю под новые застройки. Рынок недвижимости в регионе – один из самых дорогих в мире.

Молодые люди основали группу HK URBEX в 2013. Сначала это было просто хобби. Затем они поняли, что это их миссия. Они решили создать архив колониальных зданий.

[«Эхо-дельта», сооснователь HK URBEX]:

«Всё, что мы делаем, — мы делаем ради общества. Мы публикуем снимки не для себя, и никто из нас не заявляет на них свои права. Нам просто нравится это делать, мы делимся фото и информацией об этих местах, чтобы о них узнало больше людей, ведь в большинство таких мест доступ закрыт».

Всего в группу входит восемь членов. Они тратят недели и даже месяцы на исследование заброшенных строений. Затем делают видео и фото и публикуют в социальных сетях.

[«Дух», сооснователь HK URBEX]:

«Мне нравится находить и исследовать такие исторические строения, поскольку в них витает дух истории. Это похоже на детективное расследование. Мы выясняем, какая история стоит за зданием, кто здесь жил, для чего его использовали».

Они уже исследовали 50 мест в Гонконге.

[«Эхо-дельта», сооснователь HK URBEX]:

«Я просто боюсь, что, возможно, через 20 лет в Гонконге не останется уникального исторического наследия или архитектуры, которая отражает историю региона. Такого места, как у нас, больше нет нигде. Даже если сравнить с Китаем, у нас свои культурные особенности. И правительству стоит быть более активным, ведь мы должны сохранить идентичность Гонконга».

Эксперты говорят, что проблема — в масштабных застройках.

[Ли Хоинь, профессор архитектуры]:

«Самая большая преграда для сохранения истории – приоритет, который предоставили строительству. Это необходимо решить на законодательном уровне. Сейчас наши законы уже лучше в плане исторического наследия, но мы не обновили законов, которые касаются сохранения исторических построек».

На сегодняшний день в Гонконге – 114 зданий и культурных объектов, которые защищены от сноса.