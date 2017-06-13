Вашингтонский ресторан отдаёт прибыль на помощь беженцам

Ресторан быстрого питания «Фалафель» в Вашингтоне, казалось бы, мало чем отличается от подобных ему заведений. Однако его предназначение — приносить прибыль не владельцу, а беженцам.

Открыл такой ресторан Ахмад Ашкар – директор благотворительного фонда Hult Prize, который поощряет решение различных социальных проблем.

[Ахмад Ашкар, директор ресторана «Фалафель»]:

«Я американец с палестинскими корнями, поэтому миграционный кризис – один из важнейших вопросов, которые касаются меня напрямую. И мне кажется, что для помощи беженцам делают мало».

Ресторан спроектирован так, чтобы напоминать импровизированное кафе в лагере мигрантов. А фалафель и другие блюда готовят по рецептам матери Ашкара. Каждые десять долларов, потраченные клиентами, помогают накормить одного мигранта.

[посетитель ресторана]:

«Меня это очень привлекает, поскольку каждый день я стараюсь делать то, что приносит пользу». [посетительница ресторана]:

«Я знаю, что очень многие беженцы нуждаются в помощи. И я просто счастлива, что могу помочь хотя бы вот так немного». [посетительница ресторана]:

«Я раньше ни с чем подобным не встречалась. Поэтому, если хочу поесть, то первым делом вспоминаю об этом месте. Здесь и еда хорошая, и занимаются они отличным делом».

Средства, предназначенные для помощи беженцам, распределяет гуманитарная организация «Всемирная продовольственная программа».

Ахмад Ашкар надеется, что в будущем откроется много филиалов ресторана «Фалафель», и они станут нанимать на работу мигрантов.