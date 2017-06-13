Кризис в районе Персидского залива: Катар ищет поставщиков продуктов

[Ахмед аль-Халаф, глава International Projects Development Company]:

«После того, что произошло на прошлой неделе, мы уже удвоили объёмы производства. То есть теперь у нас работа ведётся не в одну смену, а в две. Мы также прекратили экспорт. Раньше мы отдавали часть на экспорт, а теперь прекратили. Вся наша продукция идёт на внутренний рынок».

Производители продуктов питания в Катаре ищут новых импортёров. К нехватке сырья привела серьёзная размолвка с соседними странами Персидского залива. Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и ещё ряд крупных стран региона разорвали дипломатические отношения с эмиратом, обвинив его в поддержке терроризма.

Через границу с Саудовской Аравией в Катар поступало 80% необходимого стране продовольствия. Катарские производители говорят, что уже договорились об импорте с некоторыми другими странами.

[Ахмед аль-Халаф, глава International Projects Development Company]:

«Теперь мы начнём импортировать сырьё из Азербайджана, Узбекистана, Украины, Румынии, Болгарии. На следующей неделе я уеду, чтобы договориться об импорте с другими странами».

Иран – главный соперник Саудовской Аравии – уже отправил в Катар самолёты с продовольствием. Пока непонятно, что это: коммерческая сделка либо гуманитарная помощь. В любом случае Тегеран обещает доставлять в эмират столько продукции, сколько потребуется.

Помогать Катару вызвалась и Турция. Она также начала поставки продовольствия на самолётах.

Катар – одно из богатейших государств мира. Он третий в мире по запасам природного газа, а также крупный экспортёр нефтепродуктов. Почти вся территория страны – это пустыня.

В результате дипломатического конфликта Катар был исключён из Исламской военной коалиции. При этом эмират все обвинения в свой адрес отрицает.