Землетрясение в Греции: один погибший

Сильное землетрясение в Эгейском море затронуло Грецию и Турцию. На юге греческого острова Лесбос разрушен посёлок Вриса.

Сообщается об одном погибшем. Местную жительницу задавило рухнувшей крышей. Не менее десяти человек пострадали.

[жительница о. Лесбос]:

«Внезапно всё затряслось. Шкафы пооткрывались сами собой, и из них начали выпадать вещи, то же и с холодильником. Не знаю, как я успела выбежать… Там всё завалено, даже машины».

Подземные толчки был зафиксированы в понедельник в полчетвёртого вечера по местному времени. Их сила составила 6,3 балла. Эпицентр находился в 84 километрах от турецкого города Измир, к югу от Лесбоса. Здания тряслись и в Измире, и в греческих Афинах. При этом значительные разрушения зафиксированы только в нескольких греческих посёлках. Кое-где заблокированы дороги.

В этом регионе привычны подземные толчки магнитудой до 5,5. Выше – уже редкость. Такие обычно приносят разрушения.