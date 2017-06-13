13 июня 2017

Панама разорвала дипотношения с Тайванем

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Правительство Тайваня во вторник осудило решение Панамы в одностороннем порядке разорвать дипломатические отношения. Взамен латиноамериканская страна установила официальные отношения с Пекином и тем самым признала, что Тайвань входит в состав КНР.

[Дэвид Ли, министр иностранных дел Тайваня]:
«Между нашей страной и Республикой Панамой долгие годы были дипломатические отношения. Президент Панамы проигнорировал дружбу между народами двух стран и то, что Тайвань сотрудничал с Панамой и оказывал ей помощь в развитии».

О том, что Панама устанавливает дипотношения с КНР, объявил в понедельник президент Хуан Карлос Варела. По мнению правительства Тайваня, он сделал такой шаг из-за экономических выгод, которые посулил Пекин.

Тайвань также разрывает официальные связи с Панамой.

[Дэвид Ли, министр иностранных дел Тайваня]:
«Правительство Тайваня разгневано и сожалеет о произошедшем. Защищая суверенитет и достоинство нашей страны, мы прекращаем дипломатические отношения и сотрудничество с Республикой Панама, перестаём оказывать помощь и закрываем посольство».

В 1949-м партия Гоминьдан потерпела поражение в гражданской войне с коммунистами на материковом Китае и отступила на остров Тайвань. Частично признанное государство называется Китайской Республикой. А на территории континентального Китая в то время появилась Китайская народная республика. Она продолжает считать Тайвань своей мятежной провинцией.

В ООН суверенитет Тайваня признавали до 1971 года. Сейчас его признают 20 государств. В основном, это островные республики и небольшие страны Центральной и Южной Америки.

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