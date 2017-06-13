Видео новости » Главные мировые новости » Панама разорвала дипотношения с Тайванем Панама разорвала дипотношения с Тайванем 13.06.2017 | 0 Facebook Twitter Google+ Email <> Правительство Тайваня во вторник осудило решение Панамы в одностороннем порядке разорвать дипломатические отношения. Взамен латиноамериканская страна установила официальные отношения с Пекином и тем самым признала, что Тайвань входит в состав КНР. [Дэвид Ли, министр иностранных дел Тайваня]: «Между нашей страной и Республикой Панамой долгие годы были дипломатические отношения. Президент Панамы проигнорировал дружбу между народами двух стран и то, что Тайвань сотрудничал с Панамой и оказывал ей помощь в развитии». О том, что Панама устанавливает дипотношения с КНР, объявил в понедельник президент Хуан Карлос Варела. По мнению правительства Тайваня, он сделал такой шаг из-за экономических выгод, которые посулил Пекин. Тайвань также разрывает официальные связи с Панамой. [Дэвид Ли, министр иностранных дел Тайваня]: «Правительство Тайваня разгневано и сожалеет о произошедшем. Защищая суверенитет и достоинство нашей страны, мы прекращаем дипломатические отношения и сотрудничество с Республикой Панама, перестаём оказывать помощь и закрываем посольство». В 1949-м партия Гоминьдан потерпела поражение в гражданской войне с коммунистами на материковом Китае и отступила на остров Тайвань. Частично признанное государство называется Китайской Республикой. А на территории континентального Китая в то время появилась Китайская народная республика. Она продолжает считать Тайвань своей мятежной провинцией. В ООН суверенитет Тайваня признавали до 1971 года. Сейчас его признают 20 государств. В основном, это островные республики и небольшие страны Центральной и Южной Америки. Панама разорвала дипотношения с ТайванемГонки на лодках-драконах прошли в ТайбэеНебоскрёб Тайбэй 101 покорили 4500 бегуновТайванец делает коляски для собак-инвалидовИнтерпол объявил в розыск экс-президента ПанамыТайвань: народ рукаи бережно хранит традиции
О том, что Панама устанавливает дипотношения с КНР, объявил в понедельник президент Хуан Карлос Варела. По мнению правительства Тайваня, он сделал такой шаг из-за экономических выгод, которые посулил Пекин.
Тайвань также разрывает официальные связи с Панамой.
В 1949-м партия Гоминьдан потерпела поражение в гражданской войне с коммунистами на материковом Китае и отступила на остров Тайвань. Частично признанное государство называется Китайской Республикой. А на территории континентального Китая в то время появилась Китайская народная республика. Она продолжает считать Тайвань своей мятежной провинцией.
В ООН суверенитет Тайваня признавали до 1971 года. Сейчас его признают 20 государств. В основном, это островные республики и небольшие страны Центральной и Южной Америки.