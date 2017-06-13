Правительство Аргентины привлекает электорат социальными проектами

В октябре в Аргентине состоятся выборы в законодательное собрание. И правительство президента Маурисио Макри пытается улучшить свой образ среди избирателей из низших слоёв населения.

Исторически малоимущие аргентинцы поддерживали политическое движение перонистов, а также бывшего президента Кристину Фернандес де Киршнер.

Правоцентристы надеются, что смогут переманить этот электорат на свою сторону. Особый упор делают на провинцию Буэнос-Айрес, которая окружает столицу. Здесь проживает четвёртая часть аргентинских избирателей. И большинство людей — из рабочего класса или безработные.

Чтобы завоевать доверие, правительство Макри запустило в этих районах программу «Мы здесь». В ней задействовано 250 молодых людей, которым ежемесячно платят по 500 долларов за создание независимых организаций, предоставление социальной помощи и проведение спортивных и культурных мероприятий.

Глава программы говорит, что правительство Макри действует не так, как его предшественники.

[Педро Робледо, глава социальной программы «Мы здесь»]:

«Я уверен, что люди, которые работают в правительстве и в социальной команде правительства Макри, делают всё по-другому. Мы считаем, что социальная политика должна создавать самодостаточные проекты».

Впрочем, не все организации стремятся к независимости и самодостаточности. Многие хотят, чтобы правительство, как и прежде, оказывало им полную материальную поддержку.

[Мария Канете, управляющая детской кухней]:

«Когда нам нужны были матрасы или одеяла, мы это получали без проблем. Нам сразу всё это выдавали. Но сейчас этого не происходит. Нам нужно такое правительство, как было при Кристине».

Кристина де Киршнер уже объявила, что тоже будет участвовать в выборах в октябре. Она выставит свою кандидатуру от левоперонистской партии «Фронт за победу».

Аналитики говорят, что пока Макри поддерживают всё меньше избирателей. Согласно прогнозам, его партия не сможет завоевать большинства ни в Сенате, ни в нижней палате парламента.