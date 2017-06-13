Большая панда принесла детёныша в зоопарке в Токио

[Ютака Фукуда, заместитель директора зоопарка Уэно]:

«Около 12 часов дня родился один детёныш. Для зоопарка это большая радость. Но он только-только появился на свет и очень слабый, поэтому мы будем внимательно наблюдать за его развитием».

В токийском зоопарке Уэно – прибавление. У большой панды по кличке Син Син родился детёныш. Произошло это впервые за последние пять лет.

Панду Син Син вместе с самцом по кличке Ри Ри шесть лет назад передал Японии Китай. Этих животных он сдаёт в аренду на десять лет зоопаркам разных стран. Рождение детёныша поприветствовало даже японское правительство.

[Ёсихидэ Суга, секретарь Кабинета министров]:

«Думаю, это радостная новость для всей Японии».

Для 11-летней Син Син эти роды – вторые. Первые были пять лет назад, но тогда детёныш не выжил.

О новой беременности сотрудники зоопарка сообщили в мае. Правда, предположили, что она может оказаться ложной. Тем не менее, они тщательно подготовились к родам и выхаживанию медвежонка.

Пол детёныша определить пока нельзя. Его вес, по оценкам специалистов, — примерно 150 граммов. Мама и малыш выглядят здоровыми.