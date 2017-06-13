13 июня 2017

Французский человек-паук покорил небоскрёб в Барселоне

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Французский человек-паук Ален Робер взобрался на небоскрёб в Барселоне. Он покорил одно из самых высоких зданий города.

Как обычно, 55-летний скалолаз совершил восхождение без страховки. В помощь – только специальная обувь и тальк, чтобы не скользили руки.

[Ален Робер, «Человек-паук»]:
«Я хочу претворять в жизнь свои мечты. Большинство людей, к сожалению, только мечтают, а я делаю мечты реальностью. Это иная, полноценная жизнь».

За восхождением отчаянного скалолаза наблюдали прохожие. А на вершине небоскрёба француза уже ждал полицейский. Довольно часто человек-паук покоряет высотки без разрешения властей и владельцев зданий.

[Ален Робер, «Человек-паук»]:
«Для меня жизнь – это риск. Сейчас всё кругом – под наблюдением, свободы все меньше и меньше из-за террористических угроз. Так что, полицейские повсюду».

Ален Робер покорил уже более 100 небоскрёбов по всему миру. В списке его побед – Эйфелева башня, Эмпайр-стейт-билдинг, «Бурдж-Халифа» в Дубае и Главное здание МГУ в Москве.

Часто француз забирается на высотки с какой-то благородной целью. Однажды, например, он посвятил восхождение жертвам землетрясения в Непале.

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