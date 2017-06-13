Разноцветные змеи танцуют в небе над Вьетнамом

Небо над пляжем Там Тхань во Вьетнаме заполонили летающие существа. Это и подводные обитатели, и персонажи из народного фольклора.

Более 100 человек из 10 стран участвуют в международном фестивале воздушных змеев в центральной провинции Куангнам.

74-летний Ле Ван Куи делает воздушных змеев с детства. Он хочет, чтобы его творения вдохновляли людей защищать морскую фауну.

[Ле Ван Куи, создатель воздушных змеев]:

«Благодаря нашей коллекции змеев мы хотим призвать всех защищать подводных обитателей».

Когда-то воздушные змеи во Вьетнаме были очень популярны. Но сейчас ремесло умирает, поскольку места для их запуска всё меньше, а дети увлечены современными гаджетами.

Но здесь, на пляже, восторгу нет предела.

[местная жительница]:

«Я поражена. Здесь много воздушных змеев, и все очень интересные».

Особый интерес вызывают змеи профессиональных участников из Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Вот три японских «истребителя» синхронно выполняют фигуры высшего пилотажа под спокойную народную мелодию.

А это летающие дьяволы, которые кружат в ритм известной песни зулусского музыканта.

А теперь зрителей развлекает летающая копия исполнителя песни «Каннам стайл».

[Кан Сон Со, участник фестиваля]:

«Песня «Каннам стайтл» известна по всему миру. Я хочу всех повеселить и представить корейскую культуру».

Фам Ван Там – участник из Вьетнама. Он показал уникальный номер, управляя сразу четырьмя воздушными змеями.

[Фам Ван Там, участник фестиваля]:

«Управлять четырьмя змеями одновременно нелегко. Нужно много тренироваться. Я прикрепляю верёвки для управления не только к рукам, но также к плечам и бокам. Это нужно чувствовать, а ещё нужно хорошо видеть».

Фестиваль уже посетили тысячи человек. Организаторы надеются, что он станет ежегодным.