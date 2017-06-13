Разноцветные змеи танцуют в небе над Вьетнамом

Более 100 человек из 10 стран участвуют в международном фестивале воздушных змеев в центральной провинции Куангнам.
74-летний Ле Ван Куи делает воздушных змеев с детства. Он хочет, чтобы его творения вдохновляли людей защищать морскую фауну.
[Ле Ван Куи, создатель воздушных змеев]:
«Благодаря нашей коллекции змеев мы хотим призвать всех защищать подводных обитателей».
Когда-то воздушные змеи во Вьетнаме были очень популярны. Но сейчас ремесло умирает, поскольку места для их запуска всё меньше, а дети увлечены современными гаджетами.
Но здесь, на пляже, восторгу нет предела.
[местная жительница]:
«Я поражена. Здесь много воздушных змеев, и все очень интересные».
Особый интерес вызывают змеи профессиональных участников из Японии, Тайваня и Южной Кореи.
Вот три японских «истребителя» синхронно выполняют фигуры высшего пилотажа под спокойную народную мелодию.
А это летающие дьяволы, которые кружат в ритм известной песни зулусского музыканта.
А теперь зрителей развлекает летающая копия исполнителя песни «Каннам стайл».
[Кан Сон Со, участник фестиваля]:
«Песня «Каннам стайтл» известна по всему миру. Я хочу всех повеселить и представить корейскую культуру».
Фам Ван Там – участник из Вьетнама. Он показал уникальный номер, управляя сразу четырьмя воздушными змеями.
[Фам Ван Там, участник фестиваля]:
«Управлять четырьмя змеями одновременно нелегко. Нужно много тренироваться. Я прикрепляю верёвки для управления не только к рукам, но также к плечам и бокам. Это нужно чувствовать, а ещё нужно хорошо видеть».
Фестиваль уже посетили тысячи человек. Организаторы надеются, что он станет ежегодным.