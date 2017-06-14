Метрополитен-музей начал глубже знакомить с историей Ближнего Востока

[Шейла Канби, сотрудница Метрополитен-музея]:

«Многие научные, математические и другие понятия зародились в средние века среди учёных Ближнего Востока. И яркий тому пример – Багдад – центр наук в VIII и IX веках».

Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил глубже знакомить посетителей с традиционным искусством и наукой Ближнего Востока. Для этого раз в неделю гиды проводят экскурсии.

На выставке представлены произведения искусства, а также различные артефакты. Они рассказывают историю таких стран, как Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен.

Замысел кураторов – позволить людям лучше понять культуру стран, которые либо охвачены вооружёнными конфликтами, либо страдают от действий террористических группировок, либо и то и другое сразу.

[Альзахра Ахмед, сотрудница Метрополитен-музея]:

«Уделяя внимание искусству, мы сможем исправить неверные представления, стереотипы об истории Ближнего Востока, в том числе – Ирана. Мы хотим показать, что у этих стран богатое культурное наследие». [посетительница]:

«Мне кажется, мы больше теряем, чем получаем, когда слышим: эта часть мира плохая и эти люди злые. Наслаждаться этим искусством, понимать и изучать его — для меня, в каком-то смысле, политический протест. Я хочу наслаждаться им и ценить его». [посетитель]:

«Нельзя это политизировать. Для меня искусство вне всего остального. Можно судить о нём, не примешивая политику, просто любоваться и наслаждаться им».

Экспозиция древнего ближневосточного искусства включает в себя более 7000 экспонатов. Среди них – предметы шумерской, ассирийской, вавилонской и других культур.