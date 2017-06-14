14 июня 2017

Коалиция «Пять глаз» будет следить за безопасностью онлайн

| 0
США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия хотят оказать давление на технологические компании, чтобы получить доступ в зашифрованным данным пользователей. Обсудить этот вопрос чиновники планируют в следующем месяце.

Данные намереваются получать от таких компаний, как Facebook и Apple, и отправлять их в службы безопасности.

Коалиция обоснуется в Канаде. Назовут её «Пять глаз».

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:
«Приватность террориста никогда не может быть важнее общественной безопасности, никогда. Гражданское сообщество в онлайне так же доступно, как и в офлайне».

На технологические компании оказывают всё больше давления. Власти говорят, что доступ к личным данным может помочь им предотвращать теракты.

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:
«Права и защита подавляющего большинства австралийцев должны перевешивать права тех, кто может нанести им вред. Главный вопрос состоит в поиске баланса между безопасностью людей и индивидуальными свободами».

Однако оппоненты говорят, что если доступ откроют, то это будет нарушением приватности в сети.

И Facebook, и Apple в прошлом отказывались предоставлять службам безопасности зашифрованные данные.

Напомним, в прошлом году разразился скандал между Apple и ФБР. Американские власти потребовали от компании обойти собственную систему безопасности и взломать телефон человека, открывшего стрельбу в Сан-Бернардино, в результате которой погибло 14 человек. Однако Apple отказалась это сделать. Из-за этого на компанию подали в суд. В итоге спецслужбы объявили, что взломали телефон самостоятельно и отозвали иск.

Коалиция «Пять глаз» будет следить за безопасностью онлайнГольф помогает ветеранам войны преодолеть психологическую травмуКозы спасают бруклинский парк от сорняковООН призывает не урезать финансированиеПоклонники «Звёздных войн» отметили 40-летие первой серии киносагиТрамп обещает помочь наркозависимымАвстралийцы оценивают ущерб после циклона «Дебби»Торнадо и штормы вызвали разрушения в СШАКассовые сборы «Красавицы и чудовища» бьют рекордыFord представил первый гибридный автомобиль для полиции

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.