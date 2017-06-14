Коалиция «Пять глаз» будет следить за безопасностью онлайн

США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия хотят оказать давление на технологические компании, чтобы получить доступ в зашифрованным данным пользователей. Обсудить этот вопрос чиновники планируют в следующем месяце.

Данные намереваются получать от таких компаний, как Facebook и Apple, и отправлять их в службы безопасности.

Коалиция обоснуется в Канаде. Назовут её «Пять глаз».

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:

«Приватность террориста никогда не может быть важнее общественной безопасности, никогда. Гражданское сообщество в онлайне так же доступно, как и в офлайне».

На технологические компании оказывают всё больше давления. Власти говорят, что доступ к личным данным может помочь им предотвращать теракты.

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:

«Права и защита подавляющего большинства австралийцев должны перевешивать права тех, кто может нанести им вред. Главный вопрос состоит в поиске баланса между безопасностью людей и индивидуальными свободами».

Однако оппоненты говорят, что если доступ откроют, то это будет нарушением приватности в сети.

И Facebook, и Apple в прошлом отказывались предоставлять службам безопасности зашифрованные данные.

Напомним, в прошлом году разразился скандал между Apple и ФБР. Американские власти потребовали от компании обойти собственную систему безопасности и взломать телефон человека, открывшего стрельбу в Сан-Бернардино, в результате которой погибло 14 человек. Однако Apple отказалась это сделать. Из-за этого на компанию подали в суд. В итоге спецслужбы объявили, что взломали телефон самостоятельно и отозвали иск.