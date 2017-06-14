Коалиция «Пять глаз» будет следить за безопасностью онлайн

Данные намереваются получать от таких компаний, как Facebook и Apple, и отправлять их в службы безопасности.
Коалиция обоснуется в Канаде. Назовут её «Пять глаз».
[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:
«Приватность террориста никогда не может быть важнее общественной безопасности, никогда. Гражданское сообщество в онлайне так же доступно, как и в офлайне».
На технологические компании оказывают всё больше давления. Власти говорят, что доступ к личным данным может помочь им предотвращать теракты.
[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:
«Права и защита подавляющего большинства австралийцев должны перевешивать права тех, кто может нанести им вред. Главный вопрос состоит в поиске баланса между безопасностью людей и индивидуальными свободами».
Однако оппоненты говорят, что если доступ откроют, то это будет нарушением приватности в сети.
И Facebook, и Apple в прошлом отказывались предоставлять службам безопасности зашифрованные данные.
Напомним, в прошлом году разразился скандал между Apple и ФБР. Американские власти потребовали от компании обойти собственную систему безопасности и взломать телефон человека, открывшего стрельбу в Сан-Бернардино, в результате которой погибло 14 человек. Однако Apple отказалась это сделать. Из-за этого на компанию подали в суд. В итоге спецслужбы объявили, что взломали телефон самостоятельно и отозвали иск.