Еврокомиссия начала расследование в отношении Польши, Венгрии и Чехии

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по миграции]:

«Чешская Республика, Венгрия и Польша не предприняли необходимых шагов. Из-за этого Еврокомиссия решила начать расследование возможного несоблюдения законов этими тремя странами-членами. Нужно быть справедливыми по отношению к тем странам, которые выполняют свои обязательства».

На месяцы, а то и годы может затянуться расследование в отношении трёх стран Европейского Союза: Польши, Венгрии и Чешской Республики. 13 июня Европейская комиссия начала официальную процедуру устранения нарушений за отказ этих стран принимать мигрантов по квотам.

Правительства евроскептиков с националистическим уклоном в Варшаве и Будапеште не приняли ни одного беженца по плану, утверждённому большинством лидеров ЕС в 2015 году. Согласно договору, страны должны были облегчить нагрузку на Италию и Грецию.

Чешская Республика, ещё одна посткоммунистическая центральноевропейская страна, сначала приняла 12 мигрантов. Однако позже объявила, что делать этого больше не будет.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по миграции]:

«Я напоминаю, что решение, которое мы приняли в Люксембурге полтора года назад, мы приняли вместе. Оно обязательное. И время уже вышло».

Суд может наложить на страны крупные штрафы. Самая серьёзная мера наказания, которая им грозит, — потеря права голоса в Совете ЕС.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по миграции]:

«Я искренне надеюсь, что эти страны-члены смогут пересмотреть свою позицию и честно делать свой вклад».

Правительство Польши уже заявило, что не согласно с началом расследования. Оно также ещё раз отметило, что переселение мигрантов — неэффективная мера, которая приводит к ещё большему наплыву людей. Варшава призвала ЕС придумать другие методы.

Стоит отметить, что далеко не все остальные страны ЕС выполняют свои обязательства по квотам. В настоящее время согласно плану переселили 21 тысячу беженцев, хотя ожидалось, что цифра достигнет 160 тысяч.