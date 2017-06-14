14 июня 2017

Сотни беженцев в Ираке отравились ужином, двое умерли

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Сотни человек отравились едой в лагере для беженцев Аль-Хазер, расположенном между Эрбилем и Мосулом. Многие попали в больницы, есть жертвы. Об этом сообщили представители УВКБ ООН и Международной организации по миграции.

[Джоэл Миллман, сотрудник МОМ]:
«Нам сообщили сотрудники МОМ, что пищевое отравление получили 752 беженца. Из них 312 человек госпитализированы. Один ребёнок и женщина умерли».

Люди отравились во время ужина. В месяц Рамадан вечерний приём пищи – первый после целого дня поста. По данным МОМ, ужин организовала катарская благотворительная организация. Она заказала его в одном из ресторанов Эрбиля.

Власти Ирака расследуют инцидент.

[Андрей Махесич, пресс-секретарь УВКБ ООН]:
«Мы очень обеспокоены произошедшим в лагере. Как я уже говорил, это привело, по меньшей мере, к одному несчастному случаю, сотни людей чувствуют себя плохо. Трагично, что это произошло с теми, кто и так уже пережил много страданий».

Лагерь Аль-Хазер находится под управлением УВКБ ООН. Многие бежали сюда из Мосула, когда иракская армия начала операцию по освобождению города от «Исламского государства». Эта террористическая группировка запрещена в РФ и других странах.

В настоящее время в лагере проживает 6300 иракских беженцев.

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