В Лондоне горит жилая высотка

Масштабный пожар на западе Лондона. Рано утром в среду огонь охватил жилую многоэтажку.

В здании – 27 этажей. Как сообщили пожарные, пламенем объяты со второго по 27-й.

Жителей эвакуировали. По их словам, огонь распространился очень быстро, пока люди спали. Некоторым пришлось прыгать с высоты. Многие оказались на улице в одной пижаме.

Сообщается о нескольких десятках пострадавших, в том числе – отравившихся дымом.

С огнём пытаются справиться 200 пожарных на 45 машинах. Также на месте работают 20 бригад врачей. Людям рекомендуют не приближаться к кварталу, где горит дом. Есть вероятность, что он может обрушиться.

Из-за чего начался пожар, пока не сообщается. В социальных сетях лондонцы выражают надежду, что никто не погиб. Удостовериться в этом можно будет только после осмотра потушенного здания.