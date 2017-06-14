14 июня 2017

ЕС отнимет клиринг у Лондона после «брексита»

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Европейский Союз планирует лишить Лондон функции клиринга торговых операций после «брексита». Он также хочет перенять модель, которая в настоящее время работает в Соединённых Штатах. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам евро Валдис Домбровскис.

[Валдис Домбровскис, еврокомиссар по вопросам евро]:
«Президент Юнкер и наш главный переговорщик Мишель Барнье обновили информацию о подготовке к переговорам по «брекситу». Вчера в Великобританию отправили два документа о правах граждан и финансовом урегулировании. Документы также были обнародованы».

Свои предложения Брюссель вынес в преддверии переговоров о «брексите». Их должны утвердить все страны-члены ЕС.

[Валдис Домбровскис, еврокомиссар по вопросам евро]:
«Мне кажется, нам нужно смириться с тем фактом, что крупнейший финансовый центр выйдет за пределы ЕС и единого европейского рынка. То есть он будет вне пределов структуры управления европейским рынком. И нам необходимо понять, как поддерживать финансовую стабильность, учитывая, что Лондон брал на себя много обязательств, например, по клирингу торговых операций в евро».

Эксперты предупреждают, что насильственное «перемещение» разделит рынки, увеличит торговые издержки и понизит статус евро. Кроме того, под угрозой окажутся тысячи рабочих мест в финансовом центре Лондона.

Ряд американских компаний уже наделены полномочиями проводить клиринг. Есть предположения, что после «брексита» эти операции переместятся в США.

Клиринг подразумевает участие посредника между покупателем и продавцом в международных сделках. Это обеспечивает безопасность и плавность торговых операций.

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