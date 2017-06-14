Цифровое шоу завораживает посетителей токийского ресторана

Цифровая инсталляция меняется вместе со подачей новых блюд, а их в меню – 12. Реагирует она и на движения посетителей. Световое анимационное шоу сопровождается спокойной музыкой. Полное эстетическое наслаждение здесь гарантируют.
[посетитель ресторана]:
«Ощущения многогранные. Будто играешь с едой. Я назвал бы это забавой для взрослых».
[посетительница ресторана]:
«Словно попадаешь в другое измерение. Мне кажется, я только что побывала где-то в другом месте».
Цифровой интерактивный проект разработала арт-группа TeamLab. Она постаралась создать уникальное световое шоу.
[Такаси Кудо, сотрудник компании TeamLab]:
«Ужин здесь очень сильно отличается от домашнего».
Меню в ресторане будет разным. Также будет меняться и тематика цифровых интерактивных представлений.
[Даисукэ Икэда, директор ресторана Sagaya]:
«Думаю, каждый месяц мы будем менять визуальные эффекты и составлять новое меню».
За один день этот зал ресторана могут посетить лишь восемь человек. Каждому из них ужин обойдётся в 300 долларов.